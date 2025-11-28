باب ما جاء في ما يصيب السالك إلى فضح الفساد من مهالك

إعلم رعاك الله أيها الصحافي و أيها الفقيه أن الصمت حكمة و غض الطرف عن الفساد نعمة.

ما كل فساد يجب أن يُعلم خاصة حين يأتيه أصحاب المال و الحظوة و الحكم.

إعلم أيها الصحافي المندفع و يا أيها الفقيه الورع أن الخوض في شؤون الكبار يورِد الأخطار و يعود على صاحبه بالثبور و البوار.

إعلما حفظكما الله أن فضح الفساد جريمة منظمة يحق للمجرمين فيها ان يرفعوا لولاة الأمر مظلمة و أن تصدر في حقكما إدانة تنشرها النݣافات قبل انعقاد المحاكمة.

ٱعلما حفظكما الله أن ما كل شيء يقال في هذه البلاد .

بعض القوم ها هنا حرمت في حقهم المتابعات و الإدانات . أما سجنهم فكبيرة من الكبائر .

أُحلّت للكبار عندنا الميزانيات و الإمتيازات و إن إفلتت من سطوتهم صفقة من الصفقات عُدّ ذلك من المعجزات.

لكما أيها الفقيه و انت أيها الصحافي عبرة في ما قال الرصافي: يا قوم لا تتكلّموا ..إنّ الكلام محرّم.

الزمن زمن النݣافات و من سلك طريقها تمسك بطوق النجاة من التهديد و الوعيد والمتابعات و كل حديث عن تخليق الحياة العامة و عن الحقوق و الواجبات و المساواة و العدل أضغاث أحلام و إفراغ للمثانة في الرّمل.

…على هامش ما وقع و يقع الفقيه إدريس الإدريسي و الصحافي حميد المهداوي.