4ᵉ ÉDITION DU FESTIVAL IRZAFRANE DU SAFRAN ET DES PLANTES AROMATIQUES ET MÉDICINALES

Mohammed Drihem

14-15 novembre 2025 | ESSEC Business School – Campus Afrique, Rabat

L’Association Irzafrane – Serghina a le plaisir d’annoncer la tenue de la quatrième édition du Festival Irzafrane du Safran et des Plantes Aromatiques et Médicinales, organisée cette année en partenariat avec l’ESSEC Business School – Campus Afrique, les 14 et 15 novembre 2025 à Rabat.

En tant qu’événement fondateur et de référence nationale dans la valorisation du safran et des plantes aromatiques et médicinales, le festival incarne depuis ses débuts une vision pionnière fondée sur l’innovation, la durabilité et l’entrepreneuriat coopératif, dans une dynamique liant savoir scientifique, excellence académique et développement territorial.

Une journée scientifique d’exception – Vendredi 14 novembre 2025

La première journée sera consacrée à une rencontre scientifique de haut niveau, réunissant des conférenciers de renommée internationale, spécialistes du safran, des plantes aromatiques et médicinales et de la valorisation du patrimoine naturel.

Les conférences, tables rondes et échanges permettront de croiser les regards autour des chaînes de valeur, de l’innovation et du développement durable.

Dans cette perspective, une attention particulière sera accordée à la promotion de l’éco-tourisme scientifique, à travers notamment des conférences paléontologiques mettant en exergue la richesse géologique et fossile du territoire. Ces interventions illustreront la manière dont la mise en valeur des sites paléontologiques et la préservation du patrimoine naturel peuvent constituer des leviers stratégiques de développement durable, favorisant la diversification économique, la sensibilisation environnementale et l’attractivité touristique de la région.

Une exposition de coopératives locales présentera également la richesse et la diversité des produits de terroir.

Entrepreneuriat et innovation coopérative – Samedi 15 novembre 2025

La seconde journée sera dédiée au renforcement des capacités des coopératives à travers des ateliers de formation assurés par les experts de l’ESSEC Business School, sous le thème : “Développement et management des innovations”.

Dix coopératives, sélectionnées sur la base de l’avancement de leurs projets entrepreneuriaux, bénéficieront de ces ateliers interactifs visant à stimuler la créativité, la compétitivité et la durabilité de leurs initiatives.

La journée se clôturera par une cérémonie de remise de certificats aux coopératives participantes, saluant leur engagement en faveur de la valorisation des ressources locales et de l’innovation territoriale.

Un partenariat pour l’innovation et le développement territorial

À travers cette collaboration entre l’Association Irzafrane – Serghina et l’ESSEC Business School – Campus Afrique, le Festival Irzafrane réaffirme son ambition : faire du safran et des plantes aromatiques et médicinales un levier d’innovation, de durabilité et de rayonnement international pour le Maroc.