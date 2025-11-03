بلاغ : الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية

على غرار عموم الشعب المغربي، تلقى الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية ببالغ الابتهاج والارتياح اعتماد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، القرار رقم 2797 الذي يؤكد فيه مجلس الأمن دعمه لمسلسل حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية على أساس وحيد هو مبادرة الحكم الذاتي، والذي ينص على منح الصحراء المغربية حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الأنجع لتسوية هذا النزاع المفتعل، منذ عقود طويلة.

وبهذه المناسبة، يعبر الائتلاف الوطني عن اعتزازه بهذا الإنجاز التاريخي للدبلوماسية المغربية، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، وعن تثمينه لمضامين الخطاب الملكي الذي فتح فيه جلالته حضن الوطن لإخوتنا في مخيمات تندوف، ودعوته الأشقاء في الجزائر إلى حوار أخوي يعزز أواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين، ويسهم في إحياء اتحاد مغاربي قوي يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وحرر بالرباط في: 01/11/2025