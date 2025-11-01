VIDEOكواسِرُ الصحراء

رمضان مصباح

مـالـكَ يــا قُـمَيرُ ومـا دهـاكْ ؟

مــالـك تـنْـثـني ثـَمِـلا نــراكْ؟

فهلْ رقصتْ غوانِي فِي عُيونٍ

حَــذْوَ ظِـبـائها ،طـرَبًا سَـقاكْ؟

أم زأرَت بـِــكـَـرْكــرةٍ لــُـيـــوثٌ

تـِهْت لـها تـُخا تل فِي سُراكْ؟

فَــزِدْ وهـجًـا وتـِه سَـكَرًا بـليلٍ

يــروقُ نـسـيمُه وبـِـه سَـنـاكْ

لَأنـْتَ بِـِها، بِـنورِك فـي سَماها

بــلا وَجــلٍ وانْ عَـثَرتْ خُـطا كْ

فَانْ هـمَستْ مُـتيَّمةٌٌ بـِخوفٍ

وهْــيَ تَـرى بِـنورِك مـا هُـناكْ

فَـقلْ وقَفَ الكواسِرُ في فَلاكِ

فـارْتـَعدتْ فـرائـِصُ مـَـن قـَلاك

قَــدِ انـْهـَمَرتْ سـحابَتُنا بِـغيثٍ

فـانْـشرَحتْ لـهـا فـرَحـا مُـنا كْ

وانْـكَدَرْتْ يـَرابـعُ فــي جِـوارٍ

مـِـن خَـبَلٍ ومِـن وَهـجٍ جَـلاك

تـُدَمـْدِمُ عـِيـرُهم ورُغــاءُ نـوقٍ

إذْ رأتِ الـفـحولَ إلــَى هُـنـاك

عـاجِـلها يـُرَغْرِغُ فـي حِـماهُمْ

وآخِـرُهـا عـلـى عـَجـَلٍ كـَذاك

وفـِـي أعـْقـابِها أســُلٌ ضِـماءٌ

عـلـى خَـيلٍ تَـفيضُ بـها رُبـاك

ألاَ أبْـلـِغْ بِـسَـطْوَتِهم حَـيـارَى

بِــذاتِ حـَمـادَةٍ، تَـرِبـَتْ يــداك

وقُــلْ أزِفـَـتْ بِـمَـنْشِمِها لـيالٍ

لِـيـُقطَعَ كُـلُّ ذِي سَـفَهٍ يـُلاك

وانْ غـَفـَرتْ فـوارِسُها لـِحُبلىَ

فَلِكَيْ تلِدَ الرَّجاحَةَ في حِما ك

وتَـرْفُـلُ بــَدْرَنَـا تاجًا بِليلٍ

ويُـسْـمـَرُ بِـالـمَضارِبِ وَقْـتَـذاكْ

***

يُرغرغ: يقتحمها على هواه،متى شاء

حمادة : الإشارة إلى مخيمات لحمادة

المَنشِم:عِطر صعب الدق ،كناية هنا عن الحرب .

قلاك:بغضك