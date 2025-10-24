مسابقة إدريس الجاي الشعرية في نسختها الأولى

متابعة: إدريس الواغيش

يعلن « منتدى كفاءات تاونات » أنه سينظم مسابقة في الشعر الفصيح أطلق عليها: « جائزة إدريس الجاي لناشئة الشعر ». وتأتي هذه المسابقة في إطار البرنامج العام لمهرجان تاونات للشعر الذي سينظم أيام 28 ـ 29 و30 نونبر 2025 بتاونات، وذلك بالتنسيق مع بيت الشعر في المغرب، وبدعم من وزارة الثقافة والشباب والتواصل.

خُصصت الدورة الأولى لتكريم الشاعر المغربي الراحل إدريس الجاي الذي قدم خدمات جليلة في الأدب والشعر والإعلام لناشئة الأدب. رافق الراحل أجيالا من الأدباء الشباب تشجيعاً وتوجيهاً، من خلال برنامجيْه الشهيريْن: « حقيبةلأربعاء » وأيضا « مع ناشئة الأدب ». تُفتح المسابقة أمام الشعراء المغاربة الناشئين، ويشترط فيهم ألا يتجاوزوا سن الثلاثين عند إيداع ترشيحهم.

أما عن شروط المسابقة، فهي:

1- أن يكون النص المرشح مصوغا بلغة عربية فصيحة، ولم يسبق نشره بأي صيغة من صيغ النشر الورقي أو

الإلكتروني.

2- ألا يتجاوز حجم النص الشعري 50 بيتاً أو سطراً شعرياً.

3- أن يُرْفِق المترشح نصه بصورة فوتوغرافية حديثة، ومعلومات عن مستواه الدراسي، ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني.

4- آخر أجل لإرسال المساهمات هو 30 أكتوبر 2025.

وسوف تشرف على فرز النصوص وتدقيق النتائج لجنة تحكيم مكونة من شعراء ونقاد وأساتذة أكاديميين مختصين، وتعتبر قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن.

الإعلان عن النتائج:

تعلن نتائج جائزة إدريس الجاي الشعرية خلال مهرجان تاونات للشعر يوم 30 نونبر 2025 في حفل خاص. ويتسلم الفائزون الثلاثة الأُوّل:

– درع الجائزة مع شهادة تقدير، ومبلغاً مالياً يتحدد كالتالي:

الجائزة الأولى: 3000 درهم، الجائزة الثانية 2000 درهم، أما الجائزة الثالثة فمقدارها 1000 درهم.

ترسل المساهمات قبل 10 نونبر 2025، عبر البريد الإلكتروني التالي: prix.forum.taounate.driss.jay.2025@gmail.

com