بلاغ صحفي : المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة- الدورة 14

جمعية سيني مغرب تكشف عن البرنامج العام للدورة الرابعة عشرة من المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة التي تحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار « من شاشة السينما تُبنى الجسور وتُروى القضايا ».

ويأتي اختيار شعار هذه الدورة انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يؤكد فيها على أهمية الثقافة والفكر والإعلام، جسورا للتقارب والتسامح والتعايش بين الشعوب، بعيداً عن الصور النمطية ومنطق الإقصاء.

وتحتضن مدينة وجدة، من 29 شتنبر إلى 04 أكتوبر 2025، فعاليات الدورة الرابعة عشر من المهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة، الذي أضحى موعداً بارزاً في الأجندة السينمائية الوطنية والدولية.

لجنة تحكيم الفيلم الطويل

تُرأس هذه السنة من طرف الدكتور عمر حلي، الباحث الأكاديمي المغربي البارز ورئيس جامعة سابق، وتضم في عضويتها أسماء لامعة وهي كالتالي:

الممثلة والمخرجة البانا إفريقية مايمونة نداي، من الوجوه المتميزة في السينما الإفريقية، والأستاذة

فلورنس مارتن، الحائزة على كرسي « دين جون بلاكفورد فان ميتر » في الدراسات الفرنسية العابرة للحدود بكلية « جوتشر » بالولايات المتحدة الأمريكية، والمتخصصة في دراسات السينما والإعلام؛

بالإضافة للمنتجة الفرنسية أنابيل توماس، مؤطرة وخبيرة في الصناعة السينمائية الأوروبية،

والممثل وكاتب السيناريو الفرنسي أوليفيي لوستو، الذي راكم تجربة متميزة في التمثيل والكتابة.

لجنة تحكيم الفيلم القصير،

يرأسها المنتج والسيناريست المغربي محمد بوزكو، صاحب المسار الغني في الإنتاج والإخراج، وتضم في عضويتها كلا من:

المخرجة والكاتبة والباحثة التونسية سونيا شامخي، شخصيةثقافية بارزة ومديرة سابقة لأيام قرطاج السينمائية، والمخرج والسيناريست الأردني أحمد محمد أحمد الفالح، المتخصص في السينما والذكاء الاصطناعي؛ بالإضافة

للممثلة الكازاخستانية سمال يَسلياموفا، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان « كان » السينمائي الدولي سنة 2018.

*التكريمات:

تحتفي الدورة الرابعة عشرة بأسماء راسخة في الساحة الفنية والثقافية: يتقدمهم

الموسيقار اللبناني الكبير مارسيل خليفة، رمز الموسيقى العربية الملتزمة والمعاصرة.

-الممثل المغربي ربيع القاطي، أحد أبرز وجوه السينما والتلفزيون في المغرب والعالم العربي.

-النجمة المغربية ابتسام العروسي، التي تألقت في أعمال درامية وسينمائية ناجحة.

-الأكاديمي المغربي بدر مقري، أستاذ التعليم العالي المتخصص في التثاقف وتاريخ الأفكار والأنثروبولوجيا الاجتماعية–الثقافية.

-الممثلة المغربية سمية أكعبون، التي بصمت على حضور وازن ولافت في العديد من الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية العالمية.

*الندوات والموائد المستديرة:

ندوة كبرى حول شعار الدورة « من شاشة السينما تُبنى الجسور وتُروى القضايا »، من تسيير الدكتور مصطفى بن العربي سلوي، أستاذ التعليم العالي في النقد الأدبي وتحليل النصوص، بمشاركة:

الباحثة الأمريكية فلورنس مارتن، المتخصصة في دراسات السينما؛

الدكتورة التونسية سونيا شامخي، المختصة في السمعي البصري؛

والأكاديمي المغربي بدر مقري، الباحث في الأنثروبولوجيا الثقافية.

*مائدة مستديرة حول الصناعات الثقافية والإبداعية بجهة الشرق:

من تسيير الأستاذ والخبير السينمائي محمد بلغوات، المدير السابق للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما (ISMAC)، بمشاركة المنتج والمنعش الاقتصادي حسن الشاوي، والمنتج والمخرج خالد الزايري، إضافة إلى قطاعات ومؤسسات مرتبطة بالثقافة والسياحة والاستثمار بجهة الشرق.

*الماستر كلاس :

مع السيد محمد امباركي، المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، الوزير السابق ورجل الثقافة بامتياز، بالإضافة

للفنانة مايمونة نداي، الممثلة والمخرجة البانا إفريقية؛

والموسيقار الكبير مارسيل خليفة.

*الورشات التكوينية:

-حاضنة « أصوات الشرق » وهو : برنامج تكويني حول كتابة السيناريو وصناعة الفيلم، من تأطير المخرج والسيناريست جلال بلوادي، والمنتج سعيد أندام ، والسيناريست والمكون عبد القادر المنصور، والفنان المتعدد المواهب كمال كمال، والمخرج المغربي عبد الإله جواهري.

-ورشة تحويل الرواية إلى سيناريو:

من تنشيط الدكتور منير أوسيكوم، أستاذ التعليم العالي ومؤسس مختبر الأبحاث التطبيقية حول الأدب واللغة والفن والتمثّلات الثقافية، والدكتور عامر شرقي، المخرج والسيناريست والناقد وأستاذ التعليم العالي.

-ورشة التمثيل واللعب أمام الكاميرا: من تنشيط الفنان عبدو المسناوي، ممثل، مخرج، سيناريست ومدير إنتاج، وأستاذ التعليم العالي بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.

-الفيديو والذكاء الاصطناعي: ورشة تمهيدية يؤطرها المخرج الأردني أحمد محمد الفالح، المتخصص في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل السمعي البصري.

*العروض السينمائية:

سيتم عرض 18 فيلماً ضمن المسابقتين الرسميتين (الأفلام الطويلة والقصيرة) على مدى أربعة أيام، بالإضافة

لعرض خاص للأطفال: فيلم « التحريك والخيال العلمي Robot Sauvage » سيعرض يوم السبت 04 أكتوبر صباحاً.

*توقيعات :

على هامش الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم، ستبرمج توقيعات لإصدارات، بحضور المؤلفين والكتاب والنقاد والصحافيين.

*الأنشطة الموازية:

تنظم زيارات ثقافية لمعالم مدينة وجدة.

ومعرض للسيارات العتيقة يجوب المدينة ويعرض بساحة 03 مارس.

بالإضافة لجولة سياحية للضيوف والمهرجانيين إلى مصطاف السعيدية.