المغرب ثاني أكثر اقتصاد ابتكارًا في أفريقيا و57 عالميًا من بين 139 دولة متقدمًا على دول كبيرة مثل جنوب أفريقيا

عبدالقادر كتـــرة

تُظهر بيانات عام 2025 أن المغرب يحتل مكانة متميزة في مجال الابتكار على مستوى القارة الأفريقية والعالم، حيث تم الاعتراف به كثاني أكثر اقتصاد ابتكارًا في أفريقيا، متقدمًا على دول كبيرة مثل جنوب أفريقيا.

في عام 2025، حافظت موريشيوس على مركزها كأول اقتصاد من حيث الابتكار في القارة. وبدرجة بلغت 32.5، احتفظت الجزيرة بمكانتها الريادية في أفريقيا، وصعدت مركزين على المستوى العالمي لتحتل المرتبة 53 عالميًا. وقد تمكنت موريشيوس من البقاء في قمة القارة بفضل أدائها القوي في مؤشرات مستثمري رأس المال المخاطر (المركز الخامس عالميًا)، والمؤسسات (32)، وتطور الأسواق (28)، والإبداع (37).

خلف موريشيوس، يحافظ المغرب على مركزه ويعزز مكانته كثاني أكثر اقتصاد ابتكارًا في أفريقيا. قفز المغرب 6 مراتب ليحتل المرتبة 57 عالميًا من بين 139 دولة. أما المركز الثالث الأفريقي فاحتلته جنوب أفريقيا بدرجة 30.1، لتحل في المرتبة 61 عالميًا.

يلي ذلك سيشيل التي عادت إلى التصنيف (75 عالميًا)، ثم تونس (76)، فمصر (86)، فبوتسوانا (87)، فالسنغال (89)، فناميبيا (91)، وأخيرًا الرأس الأخضر (95).

وفقًا للنتائج المفصلة من التقرير العالمي للابتكار 2025 (Global Innovation Index 2025)، الذي نشرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، فإن المغرب حقق قفزة كبيرة، حيث صعد 9 مراتب مقارنة بالعام السابق (من المركز 66 إلى 57)، مما يعد أفضل أداء له على الإطلاق في هذا التصنيف.

ويبرز المغرب في عدة مجالات حيوية تدعم تحوله نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث يحتل المغرب المركز 12 عالميًا في هذا المجال، ويمثل هذا القطاع ما يقرب من 50% من إجمالي الإنتاج الصناعي للبلاد .

كما يحتل المغرب مراكز متقدمًة في عدد من المؤشرات الفرعية، المركز السادس عالميًا في تسجيل التصاميم الصناعية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والمركز 24 عالميًا في تسجيل العلامات التجارية، والمركز 26 عالميًا في كثافة الأصول غير الملموسة .

ويحتل المغرب المركز 16 عالميًا من حيث الإنفاق على التعليم، مما يعكس الاهتمام بتطوير رأس المال البشري، كما يحتل المركز 24 عالميًا في هذا المؤشر، مما يدل على كفاءة وتحول الاقتصاد .

على الصعيد العالمي، لا تزال سويسرا تحتل الصدارة للعام الخامس عشر على التوالي، تليها السويد والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وسنغافورة. ودخلت الصين للمرة الأولى قائمة العشر الأوائل .

عربيًا وإفريقيًا، يصنف المغرب كثاني أكثر دولة ابتكارًا في إفريقيا والثامنة في منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا .

وعلى الرغم من هذا الأداء المتميز، يشير التقرير إلى أن المغرب بحاجة إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير (R&D)، وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لدعم استدامة النمو الابتكاري .

يصنف المغرب كـ « متفوق في الابتكار » (Innovation Overperformer)، أي أن أداءه يفوق المتوقع لمستوى تطوره الاقتصادي، وينضم بذلك إلى مجموعة دول مثل الهند والبرازيل وفيتنام وإندونيسيا .

ترتيب أكثر 10 دول إفريقية ابتكارًا حسب تقرير GII 2025 حسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) – الأمم المتحدة . :

1 موريشيوس أفريقيا و 53 عالميا ب32.5 نقطة

2 المغرب أفريقيا و 57 عالميا ب31.1 نقطة

3 جنوب إفريقيا أفريقيا و61 عالميا 30.1 نقطة

4 سيشيل أفريقيا و75 عالميا و 27.2 نقطة

5 تونس افريقيا و76 عالميا ب27.0 نقطة

6 مصر أفريقيا و86 عامليا ب24.7 نقطة

7 بوتسوانا أفريقيا و87 عالميا ب24.6نقطة

8 السنغال أفريقيا و89 عامليا ب23.8نقطة

9 ناميبيا أفريقيا و91 عالميا ب 23.5 نقطة

10 الرأس الأخضر أفريقيا و95 عالميا ب22.6 نقطة

المصدر: المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) – الأمم المتحدة .

يعكس تقدم المغرب الملحوظ في مؤشر الابتكار العالمي 2025 تحولاً هيكليًا في اقتصاده، من الاعتماد على المواد الخام والصناعات التقليدية إلى اقتصاد قائم على القيمة المضافة العالية والتكنولوجيا والمعرفة. وعلى الرغم من التحديات، فإن هذا الأداء يضع المغرب على مسار واعد لتعزيز مكانته كمركز إقليمي للابتكار والبحث والتطوير.