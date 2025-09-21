اسرار لقالق سبو
رمضان مصباح
درسوا الذات العربية
شرحوها بجميع المباضع
واللغات.
صحيح وجدوا اثر الجراح
من حرب البسوس
وداحس والغبراء
وبدر وكربلاء
صحيح استنطقوا الوشم
بظاهر اليد
والجبين.
فوجدوا الشنفرى
والنابغة
وابا العلاء.
كل هذا صحيح
لكن اين عنترة
وعروة
وعلي
لم يقولوا شيىا
سكتوا.. بعضنا لا يعنيهم.
غاصوا في الوجدان العربي
بكل اسلحة العرفان
فاظهروا ما يعنيهم
وسكتوا.
بعضنا لا يعنيهم
وحينما احتج الكبريت الاحمر
ابن عربي
والحلاج
نهروهما فسكتا.
فككوا كل حروف البرهان
فلم يجدوا مانعرف
او انكروا.
وجدوا فيلسوفا
البسه الفقهاء من عباءاتهم.
وحينما احتج ابن رشد
صاحوا فيه:
صه
ليس لك ان تتكلم
فانت من اسرار الامة
وان شىىتم
الدولة فقط.
وحينما ذهبنا الى مختبر البرهان
اظهروا سبينوزا
يباركه انشتاين
ويدعو له،
بالهه.
اليم لم يعودوا يبحثون
ولا يشرحون،
انتنت الجثة.
واحاط بها
عقبان وغربان.
ستعود كل ممالك اليهود.
وسيظهر المسيح.
ويبشر باحمد.
بهذا خبرتني
ذات المساء،
لقالق سبو
العاىدة الى مدينة اللقالق.
كل شيء يعود
عودا ابديا..
Aucun commentaire