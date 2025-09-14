Home»National»حافظ المنتخب الوطني المغربي على مركزه 12 عالميا والأول أفريقيا وعربيا حسب تصنيف فيفا شتنبر 2025

حافظ المنتخب الوطني المغربي على مركزه 12 عالميا والأول أفريقيا وعربيا حسب تصنيف فيفا شتنبر 2025

/ /0/ 19
0
Shares
PinterestGoogle+

عبدالقادر كتـــرة
حافظ المنتخب المغربي على مركزه في التصنيف الجديد للفيفا، حيث لا يزال يحتل المركز 12 عالميًا برصيد 1702.46 نقطة، وفقًا لأحدث بيانات شتنبر 2025.
وهذا يجعله أفضل منتخب عربي وإفريقي في التصنيف العالمي، حيث يقترب بشكل كبير من تجاوز المنتخب الألماني الذي يتواجد في المركز الحادي عشر بفارق ضئيل لا يتعدى 1.81 نقطة.
واكتسب المنتخب المغربي 3.74 نقطة إضافية نتيجة فوزيه الكبيرين على النيجر (5-0) وزامبيا (2-0) في تصفيات كأس العالم 2026.
يعتبر المغرب على بعد خطوة واحدة من تجاوز المنتخب الألماني، خاصة بعد تعثر الأخير بهزيمته أمام سلوفاكيا، مما أفقده نقاطًا مؤثرة.
ويُسيطر المغرب على صدارة الترتيب في إفريقيا والعالم العربي، متقدمًا على منتخبات مثل مصر (المركز 32) والجزائر (المركز 32) وتونس (المركز 48).
ترتيب بعض المنتخبات العربية والإفريقية (سبتمبر 2025):
المغرب (12) ب1702.46 نقطة +3.74
مصر( 32) ب 1532.10 نقطة +2
الجزائر( 32) ب1535.40 نقطة -2
تونس( 48) ب1445.00 نقطة +1
كوت ديفوار ب43 1470.55 نقطة+1
يُعد المغرب من أنجح المنتخبات الإفريقية، حيث وصل إلى المركز الرابع في كأس العالم 2022، وهو أول منتخب إفريقي يبلغ هذا المستوى.
وسجل المنتخب المغربي أعلى تصنيف له في التاريخ في أبريل 1998 عندما احتل المركز العاشر عالميًا.
من أخرى، في حال استمرار الأداء المتميز للمنتخب المغربي، خاصة في المباريات المقبلة، ومنها تصفيات كأس العالم، قد يتمكن من تجاوز ألمانيا والانتقال إلى المراكز العشرة الأولى عالميًا.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailالنظام العسكري الجزائري ينتقم من مغاربة عزل ويعتقلهم لجنسيتهمDefault ThumbnailHow Can humanity move towards a peaceful and interconnected world ?Default Thumbnailالمديرية الإقليمية جرادة تنظم مسابقة إقليمية إبداعية عن بعد في مجال إنتاج ربورتاج أو تصوير فيديو حول مهنة من المهنDefault Thumbnailتردي وضعية ساحة زيري بوجدة وإتلاف الكرات الحديدية والأعمدة الكهربائية

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *