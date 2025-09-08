رمضان مصباح

ترجمة عن: ستراتيجيكا 5100، 2 سبتمبر 2025

في شنغهاي، تسعى الصين والهند وروسيا إلى رسم ملامح عالم بديل، لم تُحدد معالمه بعد؛ لعالم تسوده حروبٌ دائمة، وتحريضٌ على الحروب.

تدعو القوى الثلاث إلى فكرة عالم « متعدد الأقطاب » قائم على التعاون مع دول الجنوب، والتكامل الاقتصادي، وتعزيز مؤسسات مثل مجموعة بريكس+، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ردًا على استخدام واشنطن للدولار الأمريكي كسلاحٍ واستخدامه كوسيلةٍ للإكراه في حربٍ عالميةٍ هجينة، تسعى القوى الثلاث إلى اتخاذ تدابير لإلغاء دولرة التجارة، بالإضافة إلى تعزيز روابط البنية التحتية والاستثمارات في التقنيات الرقمية والخضراء، كاستراتيجياتٍ أساسيةٍ للحد من هيمنة واشنطن.

يُمثل محور روسيا والهند والصين الآن كتلةً سكانيةً تضم أكثر من ثلاثة مليارات نسمة، مع إمكاناتٍ اقتصاديةٍ تبلغ 53.9 تريليون دولار أمريكي. إلى جانب المبادرات الدبلوماسية والمؤسسية، يُمكن لهذه القوة أن تُمارس ضغطًا على النظام العالمي الحالي، وأن تُتيح للدول بدائل عن الأنظمة القائمة على التهديدات والحروب الهادفة إلى الربح، والتي تُحركها الإمبراطوريات، لا سيما في أوراسيا والجنوب العالمي.

يعتمد نجاح هذه المبادرة الهائلة، بشكل حاسم، على العلاقة بين الهند والصين؛ ففي غياب ثقة حقيقية وحلّ للنزاعات، يبقى احتمال قيام نظام عالمي بديل مستدام محدودًا.

يعكس وضع الهند كقوة انتقالية، وإعادة ضبطها الحذرة الحالية للعلاقات مع الصين، الفرص والقيود على حد سواء؛ ومع ذلك، فإن التهديدات المتكررة التي تواجهها واشنطن لهذه الدول هي التي تُسرّع من احتمالات التغيير التي تُعتبر ضعيفة. وقد ساهمت التهديدات الصارخة بالقصف من موسكو وبكين، والتهديدات بالانتقام الاقتصادي ضد نيودلهي، في تعزيز التقارب بين الدول الثلاث، مما أجبرها على وضع خلافاتها جانبًا في محاولة لإيجاد بدائل لاضطراب عالمي يتسم بجنون الحرب، وإلغاء القانون الدولي، والإبادة الجماعية. تستخدم الصين وروسيا والهند بشكل متزايد اليوان والروبل والروبية في تجارتها الثنائية، لا سيما في قطاعي الطاقة والمواد الخام. وقد دفعت العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا والصين هذه القوى إلى إنشاء أنظمة مالية بديلة، مثل نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود الصيني (CIPS) ونظام نقل الرسائل المالية الروسي (SPFS). توفر هذه الأنظمة بدائل لنظام سويفت، وتُسهّل المدفوعات عبر الحدود بعملات غير الدولار الأمريكي.

كما أدى انهيار الثقة في نظام مالي عالمي استغلالي لشن حروب ضد خصوم ،يُصنّفون على هذا النحو عشوائيًا ، إلى تأجيج اكتناز الذهب: إذ تزيد البنوك المركزية الصينية والروسية والهندية احتياطياتها من الذهب بسرعة للتحوط من تقلبات الدولار والعقوبات. على سبيل المثال، زادت الصين وروسيا احتياطياتهما من الذهب بشكل كبير في النصف الأول من عام 2025.

أدت اتفاقيات المبادلة الثنائية ومتعددة الأطراف إلى توسيع خطوط مبادلة العملات بين أعضاء مجموعة البريكس+، مما عزز السيولة للمعاملات غير الدولارية. وفي مواجهة مخطط بونزي الذي يستخدم العملات الرقمية بشكل متزايد للتلاعب بالأسواق المالية، تستكشف الصين وروسيا العملات الرقمية للبنوك المركزية وأنظمة الدفع التي تتجاوز القنوات التقليدية التي تهيمن عليها الإمبراطورية.

على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الدولار يُمثل حوالي 40% من المدفوعات العالمية، مما يجعل التحولات في التجارة الدولية معقدة ومكلفة؛ فبالإضافة إلى مرونة الدولار الأمريكي كسلاح حرب، فإن التخلي عنه يُعرّض الدول لتقلبات متزايدة في أسعار الصرف، وهروب رؤوس الأموال، والأهم من ذلك كله، صعوبات في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

في مجال الطاقة، يُحدث خط أنابيب الغاز السيبيري، الذي يُشير بالأساس إلى مشروع « قوة سيبيريا » وخليفته المُخطط له، « قوة سيبيريا 2″، تغييرًا جذريًا في ديناميكيات الطاقة والاقتصاد والجيوسياسية بين روسيا والصين والسوق العالمية، لا سيما بعد تراجع وصول روسيا إلى سوق الغاز الأوروبية بعد عام 2022. إن خسارة روسيا لسوق الغاز الأوروبية أمرٌ لا رجعة فيه إلى حد كبير، مما يُجبرها على التحوّل استراتيجيًا نحو الصين. تُعزز هذه الأنابيب الشراكة الصينية الروسية.