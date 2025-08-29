رمضان مصباح

ترجمة عن: Strategika5100، 27 غشت2025

أصبح من المُسلّم به الآن، دون أدنى شك ،أن الجيش الإسرائيلي يستهدف عمدًا وبشكل رئيسي الأطفال الفلسطينيين في غزة؛ في محاولة للقضاء على أكبر عدد ممكن منهم.

كما أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم ،علنًا، سلاح التجويع المُصطنع ضد السكان المدنيين، بعد إخضاعهم لقصف مدفعي وجوي في قلب المناطق الحضرية.

لم تكن حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة يومًا قضيةً ذات أولوية، بل كانت مجرد ذريعة لحكومة نتنياهو، المتعصبة للمسيحانية؛ التي تؤمن إيمانًا راسخًا بأن كتيب « بروتوكولات حكماء صهيون »، وهو وثيقة سربتها الأوكرانا، الشرطة السرية لروسيا القيصرية، حوالي عام 1905؛ واعتُبرت لاحقًا مزورة، هي الوصية الرسمية للطائفة التي اغتصبت السلطة واحتجزت اليهودية رهينة؛وهي أقدم الديانات التوحيدية الثلاث الكبرى.

لا يمكن التسامح مع هذا الانزلاق نحو إبادة جماعية مروعة في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ ​​في عالمٍ تُشكل فيه تحالفات عسكرية هائلة بناءً على معلومات كاذبة، تُلفّق أحيانًا لأغراض عملية عسكرية.

هل يمكن للدعاية، والتحكم في الإنترنت ،إخفاء أفعال تتعلق بروحٍ تطالب باستمرار بهولومودور جديد مقرونًا بمحرقة؟

لم يعد بإمكان قتل الصحفيين ،ومصوري الصحافة ،إخفاء أفعال مروعة ستكون لها عواقب بعيدة المدى.

لم تعد هذه أعمالاً انتقامية ضد حماس، بل جريمة ضد الإنسانية تستهدف شعباً جريمته الوحيدة هي العيش في قطاع غزة، وتحمّل حكومة وُلدت من عملية نفسية إسرائيلية طويلة الأمد، تهدف إلى استغلال الانقسام السياسي الفلسطيني ،وإضعاف الحركات التاريخية ،من خلال دعم حزب من حركة الإخوان المسلمين عبر دول أخرى؛ وبمساعدة زمرة كاملة من الدولة العميقة الأمريكية (كلينتون-أوباما)، باتباع استراتيجية الاحتواء المزدوج، والإضعاف المتبادل، والقضاء على الحزب الأقوى.

إن صمت العالم ،في مواجهة الإبادة الجماعية المستمرة، يُلحق ضرراً أكبر بإسرائيل لأنه يدعم أسوأ نظريات المؤامرة، ويُجرّم الصهيونية كحركة سياسية متطرفة، مهمتها الرسمية ليست توفير وطن قومي لليهود حول العالم، بل حركة تسعى إلى الهيمنة العالمية ،من خلال اختراق الأنظمة السياسية، والسيطرة المالية والإعلامية للقوى الكبرى.

مراكز الحرب الإلكترونية الإسرائيلية، التي أصابها الجنون بعد اعتراض مليارات التعليقات المصنفة على الإنترنت بأنها معادية للسامية، انفصلت عن الواقع وتعيش في عالم افتراضي في حالة حرب معهم، « أولئك الذين نجوا من 3200 عام من الاضطهاد »، كما تزعم الآن.

هذه التجاوزات خطيرة للغاية: إنها تمهد الطريق لكارثة جديدة يبدو أن أحدًا لا يدرك خطورتها.

يشهد العالم واحدة من أحلك فترات التاريخ المعاصر، لكن وسائل الإعلام لا تزال تُسلي الجماهير وتُشتت انتباههم عن القضايا الحقيقية المطروحة؛ وهذا يُفسر الميل الحالي نحو الاستبداد الجماعي، حيث يكون مفوضوها السياسيون هم من يوجهون مشاعر الناس باستخدام خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي.

معاداة السامية مفهوم خاطئ؛ فبينما ينتمي بعض اليهود السفارديم في إسرائيل، وكذلك العرب الإسرائيليون، إلى أصول سامية وحتى حامية، فإن هذا ليس هو الحال بالنسبة للأشكناز، الذين ينحدرون من أصول خزرية وجزء من أصول تركية منغولية.

إن تهمة معاداة السامية خاطئة وتعد بمثابة حجة مغالطة مريحة.