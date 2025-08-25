ما الذي ينتظره أهل الضفة الغربية كي ينتفضوا كسابق عهدهم والكيان الصهيوني المحتل يصرح علا نية بأنه سيضمها إلى ما يدعيه وطنا له ؟؟؟

محمد شركي

غريب جدا أن تحدث إبادة جماعية في منتهى الفظاعة ،وتجويع مهلك في قطاع غزة والعدوالصهيوني النازي يقرراحتلاله بالكامل وتهجيره أهله بعد تجميعهم في جنوبه ، والمستوطنون الصهاينة يعربدون في الضفة الغربية يحرقون البيوت ويهدمونها ،ويقتلعون الأشجار، ويعتدون على الأرواح ، ويدنسون الأقصى يوميا وأهل الضفة الذين عهدنا فيهم الانتفاضات الباسلة الواحدة تلو الأخرى لم يعقدوا العزم بعد على انتفاضة لها ما بعدها تكون مزلزلة للكيان المحتل، وردا على أطماعه الوهمية وقد انكشفت عورته انكشافا في القطاع ، وتبخر وهمه هناك أمام صمود أبطاله الأشاوس ، ورباط أهله الصابرين المحتسبين الذين لم يفل من عزمهم لا التقتيل ولا التجويع ولا التهديد بالتهجير قسرا .

أما زال أهل الضفة الأبية يصدقون وهم قيادة فاشلة مستكينة لا زالت تراهن على وهم أوسلو رهان الظاميء على سراب بقيعة يحسبه ماء؟؟؟

إنه لا يوجد ظرف أنسب لكم من هذا الظرف كي تندلع انتفاضة عارمة لا يهدأ طوفانه المكمل لطوفان الأقصى وقد أبان على أن ما أخذ بالقوة إنما يسترجع بقوة مثلها . إن جل الشعوب العربية والإسلامية تخرج يوميا في مسيرات مليونية منددة بالاحتلال ، ومناصرة لأهل غزة ولأهل الضفة على حد سواء كما أن جل أحرار العالم في بلاد الغرب وغيرهم يخرجون كذلك يوميا في مسيرات مليونية صاخبة منددة بالاحتلال ومناصرة لكم، فما الذي يقعدكم عن انتفاضة عارمة كما عهد ذلك فيكم من قبل ،وأنتم حراس المسجد الأقصى الذي ثار من أجله إخوانكم في القطاع ؟؟؟

لقد خبرتم جيدا أيها الأبطال عدوكم، وأنتم تعلمون أنه إذا ضم ضفتكم فسيسومكم الخسف والاضطهاد، وستعيشون تحت احتلاله البغيض كما يعيش إخوانك في باقي الأراضي المحتلة سنة 48 ، فهل ترضون بحياة الإذلال والهوان وهي في حكم التولي يوم الزحف ؟ أليس الموت في ساحات الشرف أنسب لكم من العيش تحت الاحتلال البغيض ؟ هل استهواكم الران فأثرتموه على الجود بالمهج من أجل وطنكم ومقدساتكم وفي سبيل الله عز وجل ؟

وأنتم يا شرطة الضفة أترضون أن تكونوا حرسا للصهاينة تحرسون ظهورهم من إخوانكم الأبطال ، وتوجهون فوهات بنادقكم إلى صدورهم عوض توجيهها إلى صدور أعدائكم ؟ أليس استشهادكم فوق أرضكم بتلكم الأسلحة خير لكم من حياة الذل والهوان تحت نير الاحتلال البغيض ؟ أليست الشهادة والجنة أفضل لكم من التعلق بالران ؟ فما الذي عطل تداعيكم مع مصاب إخوانكم وهم يبادون تقتيلا وتجويعا في القطاع ؟ هل انطلت عليكم حيلة الذهنية الفصائلية التي مزقتكم كل ممزق ، وشغلتكم عن مواجهة عدوكم المتربص بكم ؟

هل يعقل أن يعتمد عدوكم في العدوان عليكم وعلى مقدساتكم أساطير وخرافات تلمودية لاحتلال أرضكم وبين ايديكم الذكر الحكيم فيه الوعد الصادق من رب العزة جل جلاله ،ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بأنكم الجند الغالب وأن عدوكم جند مهزوم ؟

وأخيرا أخاطبكم بلسان شاعر كسير الجناح جريح الجنان لكنه قوي اليقين بالديّان وأقول لكم :

يا عبّاد الكلمه

هاكم مني كلمة سالت من نضح دواة مكلومه

ويراع خط حروفا محمومه

من منكم ينكر صوتي يا ساده ؟

أو ينكر قومي أرباب الحكمة ؟

هاكم مني كلمه

من أوراق الأسفار المهجوره

لكن شهادتها ما زالت مقبوله

وبلاغتها يا سادة في ناديكم مجهوله

مهلا يا كهان الكلمه

من نصبكم سدنه ؟

أو أجلسكم تحت الأدمه ؟

لتقولوا لست سليل الذبياني رب الكلمه

هاكم مني كلمه

في مطلعها أبكي ذكرى أطلال كالوشمه

وأسائل عشا للبومه

عن قوم كانوا من سكان الأرض المسلوبه

تركوا الزيتونة والقبه

رحلوا عن أرض المسجد والصخره

شهدوا ميلاد الغرقد خلف الزيتونه

ليقول احذر يا نسل يهودا جيش الزيتونه

مهلا يا كهان الكلمه

ستجيب الزيتونه

وتصيح إذا جاء الوعد الصخره

فتقول اركب يا خالد خيل الله الموعوده

واقتل نسل الفتنه ليعم الأمن الأرض المذعوره

هذا وعد الأسفار المهجوره

لا تسخر من أسفارك يا ابن الزيتونه

ستكلمك الزيتونة والصخره