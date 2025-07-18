الدورة السابعة لمهرجان إفران الدولي 2025: حيث تلتقي الثقافة والطبيعة

محمد الدريهم

إفران، المغرب – 15 يوليو 2025 – تستعد مدينة إفران، جوهرة الأطلس المتوسط، لاستضافة الدورة القادمة من مهرجان إفران الدولي، الذي سيجمع بين الثقافة، الرياضة والاكتشاف. تأسس هذا الحدث الثقافي في عام 2016، وأصبح موعدًا سنويًا لا بديل عنه، حيث يجذب آلاف الزوار من داخل المغرب وخارجه، الذين يأتون ليتأملوا في الثراء الطبيعي والثقافي للإقليم.

يتميز مهرجان إفران الدولي بقدرته على تسليط الضوء على التنوع الموسيقي المغربي، مع استضافة فنانين ذوي شهرة عالمية. هذا العام، لن يخيب المهرجان التوقعات، حيث يقدم برمجة غنية ومتنوعة ستروق لجميع الأذواق. ستكون ليلة الافتتاح في 23 يوليو تكريمًا حيًا للثقافة الأمازيغية و ستبدأ السهرة في الساعة 20:45 مع سمفونية أحيدوس، التي ستقدم تجربة فنية فريدة تجمع بين الأغاني والرقصات الجماعية التقليدية الأمازيغية مع الآلات الكلاسيكية، مما يضفي بعدًا عالميًا على العرض. ستليها في الساعة 22:10 ديوا تمويت، يمنى العمراوي، التي ستغني بأسلوبها الساحر وتجسد التقاليد والجمال الأمازيغي. ستستمر السهرة مع النجمة داودية، إحدى ألمع نجوم الطرب المغربي، التي ستجعل الجمهور يرقص على إيقاعاتها المثيرة. أخيرًا، سيختتم عبد العزيز أحوزار، الفنان الأمازيغي البارز، هذه الليلة الافتتاحية بأدائه المميز للأغاني العاطفية.

يوم 24 يوليو: سهرة موسيقية حافلة و ستفتتح الشابة الواعدة فاطمة فزاز السهرة في الساعة 19:30، بمزج بين الأصالة والحداثة في أغانيها الأمازيغية. سيليها الثنائي إيمان الحجيج وعادل المدكوري في الساعة 20:45، حيث سيقدمان تعاونًا فنيًا فريدًا يمزج بين العاطفة الصوتية والتأليف الموسيقي الحديث. سيضيف الثنائي الشعبي بلميرس رجاء وعمر لمسة من العاطفة والتراث المغربي في الساعة 21:10، بأسلوبهم الفريد ووجودهم القوي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ستستمر الاحتفالات الموسيقية يوم 25 يوليوز و ستبدأ السهرة في الساعة 20:45 بصوت سناء سلطانة الحلو، يليها في الساعة 21:10 ميمون ورهو، سيد المجموعة التقليدية الأمازيغيةو سيشتعل المنصة بعد ذلك مع الفرقة الرائدة هوبا هوبا سبيريت في الساعة 23:20، المعروفة بمزجها الجريء بين الأفرو والگناوة والريغي. ستختتم الليلة في الساعة 00:30 بالشابة الموهوبة جيلان (خولة مجاهد)، بأدائها العاطفي ووجودها القوي على المنصات الرقمية.

السهرة الختامية في 26 يوليو: عروض استثنائية إذ ستشهد هذه السهرة الختامية في 26 يوليو عروضًا استثنائية. سيصعد لحسن لخنيفري، الصوت الكبير من الأطلس الكبير، إلى المسرح في الساعة 20:45، يليه لحسن شيبان في الساعة 21:10، الذي تعكس أغانيه القضايا الاجتماعية والثقافية. ستبلغ الذروة الدولية ذروتها مع الفرقة الإيفوارية الشهيرة ماجيك سيستم في الساعة 23:20، التي تعد بأجواء احتفالية وإيقاعات مميزة غزت العالم. أخيرًا، سيختتم المغني والملحن L’Morphine المهرجان في الساعة 00:30، بأسلوبه الفريد وكلماته العميقة.

إلى جانب الموسيقى، يعد مهرجان إفران الدولي أيضًا منصة للأنشطة الرياضية، حيث يشجع على الديناميكية والرفاهية في قلب المناظر الطبيعية الاستثنائية. في 24 يوليو، سيتم تنظيم بطولة الكرة الطائرة 2025 أمام قاعة المؤتمرات. ومن 24 إلى 26 يوليو، ستقام مسيرة رياضية 2025، حيث ستتيح لجميع الأعمار والمستويات استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة لإفران، مما يوفر فرصة فريدة للتواصل مع الطبيعة ومشاركة لحظات ودية.

سيشهد يوم 26 يوليو العديد من الأحداث الرياضية، حيث ستقام بطولة كرة السلة 3X3 للشباب في منتزه القدس، وستتاح الفرصة للمواهب الشابة للتألق. سيتم تنظيم بطولة البادمنتون 2025 في حدائق إفران، بينما ستقام بطولة الرماية 2025 في ترميلات. أخيرًا، ستقام جولة المياه 2025 انطلاقا من ساحة التاج، حيث سيتم دعوة العدائين من جميع الخلفيات للمشاركة في التحدي في جو محفز.

يعد مهرجان إفران الدولي 2025 حدثًا رئيسيًا، حيث يجمع بين الترويج للإمكانات الاقتصادية والطبيعية والسياحية لإقليم إفران مع الاحتفال بثراء التراث غير المادي المغربي وانفتاحه على العالم. إنه موعد لا بديل عنه لاكتشاف أو إعادة اكتشاف هذه المنطقة الرائعة والاستمتاع بثقافتها.