تحقيق الحرس المدني الإسباني في العثور على جثث مقيدة من الأيدي والأقدام في مياه جزر البليار وأصابع الإتهام تتجه إلى الجزائر

عبدالقادر كتـــرة

فتحت الشرطة القضائية التابعة للحرس المدني تحقيقًا بعد العثور على عدة جثث لأشخاص مقيّدي الأيدي والأقدام في المياه قبالة سواحل إيبيزا وفورمينتيرا، حسب ما نشرته الجريدة الإسبانية لصحيفة « دياريو دي مايوركا » في عددها المؤرخ في 23 يونيو 2025.

وأكدت مصادر من القوات المسلحة العثور مؤخرًا على ما بين جثتين وخمس جثث مقيّدة الأطراف في مياه بيتيوساس، دون تحديد تفاصيل إضافية.

وينتظر المحققون نتائج تشريح الجثث لتحديد سبب الوفاة وبدء العمل على تحديد هوية الجثث، مع أن إحدى الفرضيات التي يدرسونها هي أنهم مهاجرون كانوا متجهين بالقوارب إلى الجزر.

أكد الحرس المدني العثور خلال الأسابيع الأخيرة على جثث ما بين شخصين وخمسة أشخاص مقيدة الأطراف، مما قد يشير إلى وفاتهم بعنف.

ووفقًا لصحيفة « دياريو دي مايوركا »، رُصدت الجثة الأولى في 18 مايو الماضي من قِبل طاقم سفينة ترفع العلم البلجيكي، الذين أبلغوا الإنقاذ البحري عن وجود جثة عائمة في البحر بالقرب من فورمينتيرا. وعُثر على الجثة الثانية بعد بضعة أيام، أيضًا في المياه القريبة من الجزيرة.

ازدادت حالات اكتشاف جثث هامدة عائمة في البحر قبالة سواحل الجزر في السنوات الأخيرة. ففي الأشهر الستة الأولى من عام 2025، عثرت السلطات على 31 جثة جرفتها التيارات المائية إلى شواطئ الجزر.

ووفقًا للشرطة، فإن معظمها لمهاجرين غرقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى الأرخبيل.

وفي فبراير الماضي، أفاد ناجون من قارب صغير أبحر من الجزائر وعلى متنه 24 شخصًا باختفاء خمسة أشخاص على الأقل بعد قفزهم في البحر أثناء العبور، حيث انجرف القارب. وكانت أحدث حالة هي جثة عُثر عليها في 4 يونيو في منطقة « كالا جوندال بإيبيزا ».

وحثّ مندوب الحكومة في جزر البليار، « ألفونسو رودريغيز »، على احترام عمل الحرس المدني وجهود تحديد هوية الجثث.

وصرح « رودريغيز » قائلاً: « هذا دليل على أننا نشهد مأساة هجرة « ، مؤكداً أن الحكومة تعمل في حدود صلاحياتها لحل المشكلة وإنقاذ أرواح من يغامرون بالخروج إلى البحر، « وهو أمر يستهين به البعض »، في إشارة إلى حزب الشعب وحزب فوكس.

من جانبها، دعت رئيسة حكومة جزر البليار، « مارغا بروهينز »، الحكومة المركزية إلى التحرك « لإنهاء مأساة الهجرة »، وأصرّت على تطبيق سياسة هجرة « فعّالة ».