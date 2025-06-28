حديث الجمعة : (( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ))

محمد شركي

مما جاء في الرسالة الخاتمة المنزلة على خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإخبار بما كان الكافرون يمكرون بالمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين . وقد كان هذا في كل الأزمنة دأب الكافرين الذي يلحدون أو يشركون بالله تعالى حين يدعوهم المرسلون إلى الإيمان به إلها واحدا لا شريك له، فيشق عليهم التخلي عن كفر تلقوه تقليدا عن آبائهم ، وهذا هو السبب في مكرهم بالمرسلين . وكانت سنة الله عز وجل أنه يواجه مكر الماكرين بالمرسلين بمكر أقوى وأشد منه ، فيبطله .

والمكرهو إرادة إيقاع السوء أو الضرر بالغير دون علم منه أوفي غفلة عن ذلك .

ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعا من الرسل الذين مكر بهم كما ورد ذكر ذلك في الآية الكريمة الثلاثين من سورة الأنفال حيث قال الله تعالى : (( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )) ، وقد تضمنت بيان نوع المكر الذي استهدف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تراوح بين مؤامرة حبسه ،أو قتله ، أو نفيه . ولقد ورد في كتب التفسير أن كفار قريش اجتمعوا في دار الندوة قبيل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفترة وجيزة ، فاقترح بعضهم أن يسجن في بيته ، ويسد عليه بابه غير كوة صغيرة يلقى إليه منها الطعام ، واقترح آخرون أن يجتمع على قتله بضربة واحدة شبان من كل بطون قريش كي يتفرق دمه بينها ، بينما اقترح فريق ثالث أن يحمل على ظهر بعير وينفى بعيدا عن مكة .

ولقد أبطل الله تعالى مكرهم بمكره ، فنجّاه من الحبس، والقتل ، والنفي ، وأوحى إليه بهجرة مباركة كان حدثها العظيم بداية عهد البشرية قاطبة بانطلاق دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل آفاق المعمور بعدما كانت حبيسة في أم القرى مدة ثلاث عشرة سنة لا يصل منها إلى خارجها إلا ما كان يلغ من أخبارها إلى ما حولها من القرى والأمصار ، وقد اختار الله تعالى يثرب دار هجرة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ومقر إقامته ، ومنطلق دعوته العالمية إلى كل أصقاع المعمور .

ومع أن المكر المذكور في هذه الآية الكريمة هو مما استهدف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان الغرض من ورائه القضاء على دعوته، وعلى رسالته الخاتمة حتى لا تبلغ إلى العالمين ، فإن المؤمنين الذي عاصروه لم يسلموا هم أيضا من هذا المكر حبسا وقتلا ونفيا لأنهم كانوا حملة هذه الدعوة ، كما أن المؤمنين عبر العصور التي تلت عصر النبوة لم يسلموا أيضا من هذا المكرلنفس السبب سواء على أيدي الكافرين أو أيدي من كانوا يوالونهم من المنافقين، ومن أهل الكتاب . ولا زال هذا المكر الخبيث باقيا إلى قيام الساعة ما دام في الدنيا مؤمنون يبلغون رسالة الإسلام نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين .

مناسبة حديث هذه الجمعة هو تذكير المؤمنين بالتضحيات الجسيمة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصحابته الكرام رضي الله عنهم ، ومن ساروا على نهجهم في التضحية من السلف الصالح في كل العصور التي تلت عصر النبوة، وذلك من أجل أن تصلنا دعوة الإسلام طرية ندية، والتي جعل فيها الله تعالى سعادة البشرية في الدنيا والآخرة .

ولنتصور أو لنتخيل أن مكر كفار قريش ـ لا قدر الله ـ تحقق فهل كانت البشرية ستذوق طعم هذه السعادة ؟ ولهذا على كل مؤمن حين تحل مناسبة الهجرة النبوية المشرفة التي صارت تأريخا لنا أن يستحضر تلك التضحيات ، ويتدبرها جيدا، وقد حبس من حبس من السلف ، وقتل من قتل ، ونفي من نفي من أجل أن تبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنعم وأكرم بها من نعمة توجب حمد وشكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار ، كما توجب بذل الجهد في تبليغها لمن لم تبلغهم بعد بكل السبل والوسائل المتاحة ، وقد أُمرت الأمة المسلمة أن تُبلِّغ ولو آية واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورُبَّ آية واحدة تُبلَّغ عنه في هذا الزمان يهدي بها الله تعالى أقواما هم إما في غفلة أو في ضلال أو في تضليل أو في تغرير . وما أكثر المُضَلِّلين والمغررين في هذا الزمان .

وإذا كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن مدرسة تنهل منها الأمة المسلمة الشيء الكثير ، فإن أهم ما يجب أن يُنهل هو أن كل داعية بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم معرض لا محالة لمكر الماكرين من كفار ، ومشركين ، ومنافقين ، ويكون مصيره إما الحبس أو القتل أو النفي القسري . وعلينا أن نتذكر كم هم الدعاة اليوم الذين يقبعون وراء القضبان في أسوإ وأقسى الظروف لا لذنب اقترفوه، بل لمجرد ثباتهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر الله تعالى في محكم التنزيل ، وكما أمر رسوله صلى الله تعالى في هديه النبوي إلا أن مكر الماكرين افترى عليهم الكذب ، ولفق لهم التهم الباطلة ، وأذاع في الناس أنهم يشكلون خطرا على المجتمعات المسلمة وغير المسلمة ، والحقيقة أن هذا المكر الخبيث هو مما يمليه الكافرون على من يوالونهم من أجل تكميم أفواه تصدح بالدعوة إلى دين الإسلام كما أراد الله تعالى في كتابه ، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

ولا تفوتنا الفرصة ، ونحن نحتفل بحلول عام هجري جديد أن نلتفت إلى إخواننا المضطهدين المحاصرين والمجوعين ، والمُقتَّلِين في قطاع غزة ، وفي الضفة الغربية من أرض فلسطين ، وفي عمومها وقد شملهم مكر الصهاينة ومكر من يوالونهم من صليبيين في ظرف خذلانهم من طرف من هم على ملة الإسلام ـ ياحسرتاه ـ ، وإن المكر بهم هو نفس المكر الذي أريد برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الحبس ، والتقتيل ، ومحاولات التهجير قسرا خارج أرضهم ، لا لشيء إلا لأنهم أرادوا كسر نير وقيد الاحتلال ، وتطهير المسجد الأقصى من دنس الصهاينة ، وإقامة دين الله عز وجل في أرض الإسلام التي منها كان مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولا شك أن مكر الماكرين من صهاينة وصليبيين وموالين لهم سيواجهه الله تعالى بمكره الماحق ، وسيمن على عباده المرابطين والصابرين في أرض فلسطين قريبا إن شاء الله تعالى بنصر عزيز، مؤزر، مبين من عنده .

اللهم إنا نضرع إليك ضراعة المستضعفين الذين انقطعت بهم السبل عن إغاثة إخوانهم المحاصرين في أرض الإسراء والمعراج ، وقد منعوا من إغاثتهم ، وأنت أعلم بذلك أن تفك عنهم الحصار ، وتطفىء نار الحرب التي يشنها عليهم الطغاة الظالمون ، وتأمنهم من خوف ، وتطعمهم من جوع ، وتؤيدهم بجندك الذي لا يقهر . اللهم لا تؤاخذنا بأفعال سفهائنا التي نبرأ إليك منها ، والتي هي سبب ذلتنا وخورنا . اللهم تداركنا بألطافك الخفية ، واعل راية دينك ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله فإنك القاهر فوق عبادك .

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات ، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .