La Fracture Numérique : Quand Internet Creuse les Inégalités

Lorsque j’ai commencé à étudier ce sujet, j’ai immédiatement pensé à une connaissance vivant à Paris qui réalise ses devoirs sur ordinateur en quelques minutes, tandis qu’un enfant au Sénégal doit parcourir de longues distances pour capter un signal Internet. Cette situation illustre parfaitement la fracture numérique, c’est-à-dire le fossé entre ceux qui bénéficient d’un accès facile aux outils numériques et ceux qui en sont totalement privés. Ce phénomène est présent partout dans le monde, mais il prend des formes différentes selon que l’on se trouve dans un pays développé, comme la France, ou dans un pays en développement, comme le Mali. Dans cet article, je vais expliquer les causes de cette fracture, ses conséquences, ainsi que les solutions possibles pour la réduire. À l’aide de chiffres et d’exemples, j’espère montrer que l’accès universel au numérique n’est pas un simple idéal, mais une nécessité urgente.

Pourquoi existe-t-il un fossé numérique ?

La fracture numérique désigne la situation dans laquelle tout le monde n’a pas les mêmes possibilités d’accéder à Internet ou d’utiliser les outils numériques, tels que les ordinateurs ou les smartphones. Selon le contexte géographique et économique, cette fracture se manifeste de différentes manières.

Dans les pays développés

En France ou au Canada, on pourrait penser que tout le monde est connecté. Cependant, la réalité est plus nuancée :

• Zones peu couvertes : Certaines zones rurales, dites « blanches », disposent d’une connexion Internet lente ou inexistante, ce qui complique l’accès à l’éducation et au travail en ligne.

• Coût élevé : Le prix d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un abonnement Internet peut représenter un obstacle pour les familles en difficulté financière.

• Illectronisme : Ce terme désigne les personnes qui, bien qu’ayant accès aux outils numériques, ne maîtrisent pas leur usage. En France, environ 15 % de la population est concernée, principalement les personnes âgées et celles sans diplôme, qui éprouvent des difficultés face à des démarches en ligne.

Dans les pays en développement

Dans des pays comme l’Inde ou le Mali, l’accès à Internet est encore plus limité. Près de 3,7 milliards de personnes — soit presque la moitié de la population mondiale — n’ont pas accès au réseau. Plusieurs raisons expliquent cette situation :

• Absence d’infrastructures : Les zones rurales manquent souvent d’antennes relais ou de câbles, rendant la connexion impossible.

• Coût prohibitif : L’achat d’un smartphone ou d’un forfait est inaccessible pour la majorité. Par exemple, seulement 6 % des enfants dans les pays pauvres disposent d’Internet à domicile, contre 87 % dans les pays riches.

Résumé de la fracture numérique

• Pays riches : principal obstacle — le manque de compétences numériques, affectant notamment les seniors, les ruraux et les personnes défavorisées. Chiffre clé : 15 % des Français sont illettrés numériques.

• Pays pauvres : principal obstacle — l’absence d’accès. Touchés : enfants, ruraux, populations pauvres. Chiffre clé : 3,7 milliards de personnes sans connexion Internet.

Quelles sont les conséquences ?

La fracture numérique ne se limite pas à un problème d’accès à la technologie. Elle influence profondément la vie quotidienne et les opportunités des individus.

Dans les pays développés

• Exclusion sociale : Aujourd’hui, de nombreuses démarches (prise de rendez-vous, recherche d’emploi, formalités administratives) se font en ligne. Les personnes peu à l’aise avec le numérique sont rapidement marginalisées. Par exemple, Madame Dupont, 68 ans, doit souvent solliciter l’aide de ses enfants pour utiliser les services en ligne de sa mutuelle, ce qui la rend dépendante et frustrée.

• Inégalités scolaires : L’enseignement à distance creuse les écarts entre élèves disposant d’une bonne connexion et d’un matériel adapté, et ceux qui en sont dépourvus.

Dans les pays en développement

• Frein au développement économique : Sans accès à Internet, les petits commerçants et agriculteurs ne peuvent pas vendre leurs produits en ligne ni suivre les tendances du marché mondial.

• Isolement informationnel : Les populations rurales restent coupées des informations et des savoirs essentiels. Par exemple, Kojo, un garçon de 12 ans au Sénégal, rêve de devenir ingénieur, mais son école ne possède aucun ordinateur, limitant ainsi ses chances d’apprendre.

Pourquoi cette fracture persiste-t-elle ?

Malgré les avancées technologiques, ce problème demeure. Plusieurs facteurs expliquent cette lenteur :

• Dans les pays développés : les inégalités sociales perdurent. Les personnes en situation précaire ou sans formation numérique ont du mal à s’adapter. De plus, certains, notamment les seniors, peuvent ressentir une peur ou un rejet du numérique.

• Dans les pays en développement : le coût de construction des infrastructures est très élevé. Les gouvernements doivent souvent prioriser d’autres besoins essentiels tels que la santé ou l’eau potable. Par ailleurs, les entreprises privées hésitent à investir dans des zones peu rentables.

• Partout dans le monde : la technologie évolue rapidement, ce qui rend les équipements rapidement obsolètes. Parfois, l’utilité même d’Internet n’est pas comprise par certaines populations, faute de sensibilisation ou d’éducation.

Quelles solutions pour réduire la fracture numérique ?

Des solutions existent, mais elles doivent être adaptées à chaque contexte.

Dans les pays développés

• Proposer des formations gratuites pour les seniors ou les personnes en difficulté, comme les ateliers animés par des conseillers numériques en France.

• Offrir des aides financières pour l’achat d’équipements ou d’abonnements, et distribuer des appareils reconditionnés.

• Développer l’accès au haut débit dans les zones rurales afin d’éliminer les « zones blanches ».

Dans les pays en développement

• Installer des réseaux Wi-Fi publics ou des antennes mobiles à faible coût pour connecter des villages entiers.

• Soutenir des projets locaux tels que des cybercafés ou des écoles équipées, gérés par la communauté.

• Prioriser l’équipement des écoles avec des tablettes et la formation des enseignants pour préparer les élèves à l’avenir.

À l’échelle mondiale

Les pays développés peuvent apporter un soutien aux pays en développement par des initiatives comme « Un Ordinateur par Enfant », qui fournit des ordinateurs portables aux enfants dans les zones isolées. Il est également important de développer des contenus dans les langues locales et de garantir que l’Internet reste libre et accessible à tous.

Conclusion

La fracture numérique constitue une barrière invisible, qui dans les pays développés se manifeste par un manque de compétences numériques, tandis que dans les pays pauvres, elle empêche tout simplement l’accès à Internet. Ce phénomène engendre des inégalités, freine le développement personnel et ralentit la croissance mondiale. Cependant, en proposant des formations adaptées, en rendant la technologie accessible financièrement et en renforçant la coopération internationale, il est possible de réduire ces écarts. Le numérique devrait être une opportunité pour tous, et non un privilège réservé à quelques-uns. Il est temps d’agir.

