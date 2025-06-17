صراع إقليمي كبير في الشرق الأوسط: اليوم التالي… عن: Strategika5100 في 16 يونيو 2025 ترجمة:رمضان مصباح

صراع إقليمي كبير في الشرق الأوسط: اليوم التالي…

عن:

Strategika5100 في 16 يونيو 2025

ترجمة:رمضان مصباح

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الدولة، من الناحية النظرية، طرف فاعل عقلاني ومحافظ، يهتم ببقائه ورفاهية شعبه. لا تشن الدولة حربًا خاسرة أبدًا لأنها قد تؤدي إلى كارثة واسعة النطاق. ما انتُقدت عليه الجهات الفاعلة غير الحكومية، فعله نتنياهو بصفته رئيس دولة.

لقد تم التشكيك في الدوافع الكامنة وراء هذا القرار بعيد المدى، ولكن لدينا الآن عنصر أولي من الإجابة: لطالما رغب رئيس الوزراء الإسرائيلي في جر الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران.

لا مجال للمصادفات في السياسة. بإجبار القدر، يجد نتنياهو نفسه أمام معادلة مستعصية. فالرأي العام الأمريكي، الذي تأثر بشدة بالتدخلات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط منذ عام 1990، لا يريد حربًا مع إيران.

العامل الثاني هو أن إيران لاعب رئيسي. انسحابها أو تقليصها الاستراتيجي في بلاد الشام والشرق الأوسط، بالإضافة إلى انتشار المعارضة القوية للنظام داخل البلاد، كانت مؤشرات مضللة.

ما لم تحدث انتفاضة مسلحة داخل البلاد، فإن احتمال أن تؤدي لعبة الروليت الروسية الهائلة التي بدأها نتنياهو، المطلوب للعدالة في إسرائيل (بسبب الفساد وسوء الإدارة) ودوليًا (بسبب الإبادة الجماعية)، إلى أي شيء ،عدا كارثة مروعة، ضئيل للغاية.

كل ما تبقى هو إجبار الولايات المتحدة، التي تدعم بالفعل الجزء الأكبر من المجهود الحربي الإسرائيلي ،بمستويات غير مسبوقة في التاريخ العسكري الأمريكي، على اللعب بأمان والاندفاع نحو مواجهة مع إيران بنفس أسلوب باتون الذي اندفع نحو ألمانيا عام 1945.

سيثير التدخل العسكري الأمريكي « المفتوح » مشاكل ومجهولات أخرى. وليس أقلها أهمية. من الواضح أن إيران تفتقر إلى الوسائل اللازمة لصد هجوم عسكري أمريكي، لكن هذا التدخل قد يشجع قوى أخرى، ليست بالضرورة متحالفة مع إيران، على التدخل لأسباب جيوستراتيجية رئيسية.

ستكون الأولوية هي حصر الولايات المتحدة في إيران (وهي مصلحة ما يُسمى بالقوى التعديلية التي تتحدى الهيمنة الأمريكية)

الأمور ليست سهلة أو واضحة أبدًا في الشرق الأوسط.

أفادت التقارير باكتشاف حطام معزز، يعمل بالوقود الصلب من المرحلة الثالثة من صاروخ اعتراض الصواريخ الباليستية الأمريكي SM-3 على الأراضي الإيرانية.

عاد هذا الحطام إلى الغلاف الجوي وسقط على الأرض بعد إطلاقه من الفضاء الخارجي. إن الدعم اللوجستي الأمريكي في المجهود الحربي الإسرائيلي ليس ضروريًا فحسب، بل بالغ الأهمية؛ ويظل هذا الدعم مخفيًا وفقًا لعقيدة جديدة ظهرت منطلقاتها خلال الحرب الليبية عام 2011، وترسخت كمبدأ خلال حروب ما بعد القرن التاسع عشر في عشرينيات القرن الحادي والعشرين.

لأول مرة منذ الهجوم الإسرائيلي في 13 يونيو/حزيران 2025، استهدفت دفعة من الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي أُطلقت في وضح النهار، فيلا نتنياهو في قيسارية، العاصمة التاريخية القديمة.

صوّر إيرانيون في أصفهان ،ضدفة،لحظة تدمير قنبلة جوية موجهة، يُرجّح أنها قنبلة انزلاقية موجهة من سلسلة « سبايس »، موقعًا.

تتوفر أيضًا سلسلة « سبايس » من القنابل الموجهة، التي يبلغ أقصى مدى لها حوالي 100 كيلومتر (حسب ارتفاع وسرعة الطائرات الحربية التي تُلقي القنابل). بالإضافة إلى ذلك، هناك خيار مُحسّن « للقنبلة الذكية » للبيئات التي لا تحتوي على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو التي بها إشارة GPS مُشوّشة. سيستغرق الأمر سنوات لمعرفة ما حدث بالفعل على الأرض قبل الهجوم الإسرائيلي، إذ يبدو أن نظام الدفاع الجوي قد تعرّض لنوع مُحدّد ومُتعمّق من التخريب واسع النطاق.

قُصف مقرّ الحرس الثوري الإيراني في وسط إيران. وأعلن هذا الفيلق عن فقدان مسؤول استخباراته العسكرية الأعلى.

كما أطلق الحوثيون في اليمن صواريخ باليستية على إسرائيل.

هذه ليست مؤشرات على التهدئة، بل على تصعيد « مُحكم » قد تكون عواقبه غير منطقية، وبالتالي شديدة الخطورة.

نحاول تحليل صراع إقليمي كبير في مراحل تطوره، حيث من السابق لأوانه تقديم تحليل مدروس دون الوقوع في فخ الدعاية والضجيج. هذه مهمة ليست سهلة على الإطلاق. لقد اخترنا أسلوبًا متعدد الزوايا. في منشوراتنا القادمة، سنستكشف بعض العناصر المستقبلية المتعلقة بالشرق الأوسط بين الآن و2030-2048.