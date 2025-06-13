ادركنا يا ابا يعزى ،باسودك..

رمضان مصباح

ممما ينسب لابي يعزى ،قاهر الاسود ،من كرامات انه سمع ذات مساء،وقد عاد الرعاة بالقطيع، صخبا وجلبة وز ىيرا،فلما خرج يستفسر عن هذا الذي يحدث ،ازداد عجبه لمراى الخرفان تثغوا،وهي لا يقر لها قرار ،تحيط بها اسوده الاليفة ،وزىيرها لا يكف.

كان الرعاة في حيرة من امرهم لايجد ون تفسيرا لما يحدث ،وعيونهم صوب مولاي بوعزة ،وكانها تستنجد.

طاف الصوفي ،الامي ،بالقطيع ،مستعرضا ملامحه التي يعرف جيدا؛وفجاة توقف وهويصيح في رعاته: هو ذا اخرجوه.

كان يشير الى خروف بدا غريبا عن القطيع ،واكمل موضحا: لقد شرد عن قطيعه ،اعيدوه الى صاحبه،ثم اضاف :انه حرام علينا ،وهذا ما انتبهت له الاسود فاحدثت كل هذه الجلبة ؛حصنوا داىما الحلال من ان يخالطه الحرام.

ذكرتني بهذه الكرامة ،وهي قوية الدلالة،صدقت او لم تصدق،نوازل الفساد التي غدت طبقنا اليومي الذي نعاف.

كيف وصلنا الى هذه اللحظة من زمننا ،ولا حديث الا عن فساد ظهر،واخر سيظهر؛وكان الصلاح غدا بيننا مستحيلا ،وكان الصلحاء اشباح بيننا لا يراهم احد.؟

ومهما فسرنا طفرة الفساد هذه،بالطفرة الرقمية التي تحيط بالحدث ،وهو يحدث،وتكشفه لنا وللعالم بسرعة مذهلة؛فهذا له تعلق بالذيوع فقط،اما الوقوع فثابت.

ومهما فسرناها بالنمو المتسارع للبلاد،ونشدان رغد العيش،من طرف الجميع ،مهما وضحت السبل اليه،او التبست؛ خصوصا مع وجود ضغط اغراىي كبير،تمارسه نماذج اثرت بسرعة،وارتقت اجتماعيا ،حتى بدت بمثابة منارات ترسل نورها الجذاب لكل من يتخبط في يم الفقر والحرمان.

مهما قلنا بهذا يبقى حجة علينا ،لا لنا؛لان تسارع النمو ،ان لم يواكبه حضور قوي للحكامة ،والرقابة ،محصنتين ارتقاء الافراد اجتماعيا واقتصاديا؛فسنكون كمن يغرس غابة وسط المدينة ،تسرح فيها ضواري الوحوش على هواها ،ولاسياج يحول بينها وبين الناس.

مع الاسف وصلنا الى لحظة الحقيقة،التي تجعلنا نرانا ازاء مفترق طرق:

اما ان تعلن الدولة فشلها في محاصرة منابع الفساد،والفساد اياه،اذا لاح فيلا يدوس كل الخزف ،ويمضي الهوينى باحثا عن فيلة.

وهذا لا يعني سوى نهاية العقد الاجتماعي،كما نظر له اصحابه،وعودة التوحش البشري.

وفي مخيالنا المغربي تحضر ثناىية بلاد السيبة وبلاد المخزن ؛وهي اوسع باب غزتنا منها كولونيالية القرن الماضي.

واما ان تعلنها ،كسابقتها،ثورة ملك وشعب ،لمحاصرة كل هذا الفساد المستشري بيننا ،كمؤسسات تداخلها مخربات تحفر اسسها رويدا رويدا،كفارة سد مارب الاسطورية.

وكمواطنين ،نربي بيننا الفساد ،في اسرنا؛يولد ،يحبو،ثم يمشي ويجري ،على هواه.

ثم نضجر ونشتكي الحكومة،ومختلف المسؤولين ،وكانهم شياطين هبطوا من السماء.

والحال انهم من اسرنا،وتربوا على يد امهات واباء.

ان الصالح تربى في هذه البلاد،والطالح لم يستفد من تربيته فيها .

ان الدودة التي تفسد التفاحة،من التفاحة اياها.

وهل نسكت هنا عن منظومة الحلال والحرام؛

والحال ان اغلب الاسمنت في صرح مجتمعنا من الدين؟

مرة اخرى ازفت ساعة الحقيقة،لنطرح سؤالا على كل مساجد البلاد ،وزواياه؛بل حتى على كل سجادة صلاة مشغلة:

هل فعلا لاتزال صنابير الدين تجري بماء العين الزلال،الذي يرو ي ا لعقول لتنتج السلوك القويم؛وهو الاساس في بناء المجتمعات والدول الراقية؟

ضيقوا معي مفهوم « القويم » حتى نستبعد ثناىية الجنة والنار؛باعتبارهما مالا فرديا ،تؤطره النصوص الشرعية المعروفة،والمفسرة على اوجه شتى.

اراني مضطرا لهذا التضييق لتسديد القصد،مستعيرا كلمة السيد وزير الاوقاف عن التبليغ.

كل الحصاد المجتمعي،والقضاىي ،يؤكد على ان الوازع الديني لم يترجم في بلادنا الى سلوكات قويمة ،تريح مؤسسات الرقابة والحكامة،لتتفرغ لفصول اخرى في النماء والارتقاء.

وكما القانون الذي انهارت هيبته،اوكادت ،لم يعد الوازع الديني رادعا،ومنتجا للقوامة في السلوك.

ويتشابهان في وفرة النصوص القانونية،المتحركة والكسيحة ؛وحضور الافعال التعبدية ،بكثافة .

وانها لمفارقة عويصة الفهم :لا القانون يردع الفساد، ولا الدين يقتله في النفس.

نحتاج طبعا لاسو د ابي يعزى ،دفين ايروجان،لتتصدى فاضحة كل خراف الفساد.

الاسود التي هيجها وجود خروف شارد ضمن قطيع ولي الله .

لا حل الا في تسديد دولة الحق والقانون ،لتشتغل ،ليس فقط كاسود ابي يعزى،بل كذكاء اصطناعي يحتكم الى خوارز ميات ،في طريقها لتصبح ذاتية ،تطور نفسها بنفسها.

يبدو قضاؤنا سلحفاتي الحركة، في مواجهة فساد بسرعة ارنب.في هذه لن تكسب السلحفاة السباق ،كما حصل في الحكاية.

ادلي هنا بما يؤكد نظرتي هذه:

بعد سقوط شبكة الاتجار الدولي في المخدرات ،وتسلم القضاء لاذرعها ،ليعمل فيها حكم القانون ،تصورت ان الايام البيض حلت،ولن نشهد مستقبلا نوا زل مخدراتية اكبر. العكس هو الذي حصل ،والخبر عند شرطة القنيطرة ،اكثر من غيرها.

هي الى اليوم لا تكف عن حجز كميات فرعونية،رغم موقعها ،المحاط بالاف والاف نقط المراقبة.

وانتقل الامر الى تسريبات ،من هنا وهناك،تتحدث عن شحنات وشحنات؛منطىقة من …..وستصل الى…وهي لفلان من الاباطرة ،ومؤمنة من طرف هذا او ذاك من ذوي السلطة.

وعليه فتاسيس قضاء سريع وذكي ،لمواجهة الفساد باشكاله،بات امرا ملحا.

اقسام ضمن محاكمنا ،تتوفر لها امكانيات حقيقية لقضاء الاستعجال.

قضاة ذكاء اصطناعي يبرمجون خوارزميات قانونية،تستدخل كل البروتوكول الامني ،والدركي ،والقضاىي؛لتحقيق النجاعة السريعة .

المساطر الحالية ثقيلة كما وكيفا،في مواجهة فساد يتحرك بسرعة فاىقة ،ويرتقي ضمن المؤسسات،وصولا حتى الى الجامعة ،التي كنا نخالها ملحا لصيانة الطعام،فاذا بها عنصر افساد.

واذا فسد الملح فبماذا يملح،كما يرد في الانجيل.

اذا التحم قضاء الذكاء الاصطناعي،هذا ،مع القرار السياسي المعلن ؛انذارا وطمانة للجميع ،فانها ستكون بحق ثورة ملك وشعب اخرى.

واذا تحقق استقلال المغرب ،عن الفساد هذه المرة؛فقد اكتمل.

منا الفساد، ويجب ان يكون منا الصلاح المصلح.