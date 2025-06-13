إعادة تأسيس المناطق الصناعية المغربية: ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية

محمد الدريهم

سيشكل يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 نقطة تحول للصناعة المغربية إذ سيجمع « منتدى المناطق البيئية الذكية » (Smart Eco Zones Forum) الأول من نوعه، الذي تنظمه « اقتصاد المقاولات لايف » (Économie Entreprises Live)، الفاعلين الرئيسيين في القطاع لإجراء نقاش حاسم: كيف نعيد ابتكار مناطقنا الصناعية في مواجهة التحديات المعاصرة، وخاصة السيادة الصناعية؟

و لطالما كانت المناطق الصناعية، التي يبلغ عددها حوالي 149 منطقة نشطة في المغرب، ركائز للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكنها لم تعد قادرة على الاكتفاء بنموذجها الحالي. فالاضطرابات العالمية الأخيرة – الصراعات الجيوسياسية، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والتكامل المتزايد لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية- (ESG) تتطلب إصلاحًا جذريًا لطريقة عملها.

سيعقد هذا المنتدى الرفيع المستوى في فندق كونراد الرباط أرزانا، تحت شعار: « المناطق الصناعية: في زمن الإصلاحات الكبرى » و ستركز المناقشات على محاور حاسمة مثل : تحديث الحوكمة: لضمان إدارة أكثر فعالية وشفافية , الاستدامة والمسؤولية: لتلبية المعايير البيئية والاجتماعية و جاذبية متجددة: لتكييف العرض مع احتياجات مستثمري المستقبل (المرونة، الخدمات المبتكرة، البنى التحتية عالية الأداء، التكوين التأهيلي)

الهدف من تنظيم هذا الحدث وفقًا لمنظمي المنتدى: تحويل المناطق الصناعية من مجرد مساحات عقارية إلى أنظمة بيئية ذكية ومستدامة حقيقية. يجب أن تصبح هذه المناطق مراكز قادرة على مقاومة الصدمات الخارجية، وجذب رؤوس الأموال الضرورية، وترسيخ مكانة المغرب كفاعل تنافسي ضمن سلاسل القيمة العالمية.

ستجمع هذه الدراسة، حسب مبادريها، نخبة من الخبراء البارزين بمن فيهم اقتصاديون، وصناعيون، ومخططون، وممثلون حكوميون، وباحثون، ومتخصصون دوليون. من خلال الجلسات المواضيعية والعروض الرئيسية، سيقدمون تقييمًا صريحًا للمناطق الصناعية المغربية، وسيحددون العقبات الهيكلية، والأهم من ذلك، سيقترحون توجهات استراتيجية مبتكرة.

عن « اقتصاد المقاولات لايف » (EE Live)

« اقتصاد المقاولات لايف » هي منصة تواصل ونقاش استراتيجي معترف بها. من خلال مؤتمراتها، تقدم تحليلًا شاملاً للخبراء حول القضايا الراهنة والتحديات الاقتصادية الكبرى. بفضل منظورها الفريد حول السياق الاقتصادي الكلي، تُعد « اقتصاد المقاولات لايف » وسيلة للتبادل والمشاركة، تحظى بتقدير جمهور مستهدف من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، الباحثين عن محتوى غني وتفاعلي.