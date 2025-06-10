اكتشاف مذهل في الفضاء: كوكب عملاق يدور حول نجم صغير *اكتشاف استثنائي*

محمد الدريهم

تمكن فريق دولي من علماء الفلك من تحقيق اكتشاف ثوري: كوكب عملاق يدور حول واحد من أصغر النجوم التي تم رصدها على الإطلاق لهذا النوع من الأنظمة. هذا الاكتشاف المذهل نشر في مجلة Nature Astronomy ويشكل تحديًا كبيرًا للنظرية الحالية حول تكوين الكواكب.

حسب الفريق العلمي النجم المضيف، TOI-6894، هو قزم أحمر لا تتجاوز كتلته 20% من كتلة الشمس. وحتى الآن، كان العلماء يعتقدون أن النجوم ذات الكتلة الصغيرة جدًا لا يمكنها تشكيل أو الاحتفاظ بكواكب عملاقة. ومع ذلك، كشفت الملاحظات عن وجود TOI-6894 b، كوكب بحجم زحل، يدور حول هذا النجم الصغير.

ساهمت البروفيسورة جميلة شقوق، عالمة الفلك المغربية المعروفة بأبحاثها المبتكرة، في هذا الاكتشاف الكبير حيث قالت: « كنا نظن أن النجوم الصغيرة جدًا لا يمكنها تشكيل أو الحفاظ على كواكب عملاقة. ومع ذلك، فإن TOI-6894 هو واحد من أكثر النجوم شيوعًا في درب التبانة. يشير هذا الاكتشاف إلى أنه قد يكون هناك العديد من الكواكب العملاقة أكثر مما كان متوقعًا، مما يفتح آفاقًا جديدة ومثيرة ». للإشارة لقد سبق للبروفيسورة جميلة شقوق و أن فازت بجائزة أفضل أطروحة دكتوراه AfAS PhD Prize في عام 2022 من الجمعية الفلكية الأفريقية وجائزة AfNWA-ISP 2024 Prof. Carolina Odman-Govender Early-Career Award for Women in Astronomy.

من وجهة نظر أعضاء الفريق العلمي صاحب هذا الاكتشاف, تواجه النظريات الحالية صعوبة في تفسير وجود كوكب بهذا الحجم حول نجم صغير جدًا. و في هذا الصدد, يشدد الدكتور ماتيلد تيميرمانز، المسؤول المشارك عن برنامج MANGO في SPECULOOS، على أن « لا نموذج يمكنه تفسير تكوين TOI-6894 b بشكل كامل. هذا يظهر أن فهمنا لا يزال غير مكتمل ويؤكد أهمية مواصلة البحث ».

لتعزيز فهمنا للكون وتطوير نظريات جديدة حول تكوين الكواكب حسب العلماء المختصين الذين سيواصلون دراسة هذا النظام الجديد, مع العلم أن هذا الاكتشاف الثوري يفتح آفاقًا جديدة في فهمنا لتكوين الكواكب ويثير تساؤلات حول وجود كواكب أخرى مماثلة في الكون.