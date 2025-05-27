عندما قام مانديلا من مقعده وجر كاسترو للسلام على محمد السادس وهو ولي العهد اعجابا وتقديرا .. لأولئك الذين ينسون ويزايدون على بلادهم ب..مانديلا

حميد اجماهري

من اجمل مقاطع سيرة فتح الله في كتابه « زمن مغربي »ما رواه عن لقاء تم في سويسرا حضره ولي العهد انذاك محمد السادس، في 1998…يقول

كنا قد توجهنا ماي (1998) ، ضمن وفد مغربي متكامل يرأسه ولى العهد الأمير سيدي محمد إلى جنيف السويسرية لحضور الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس منظمة « الغاث »،(…) كان الوفد المغربي متكونا إلى جانب ولي العهد، مني أنا بصفتي وزيرا للإقتصاد والمالية، ووزير التجارة والصناعة المرحوم العلمي التازي والمستشار الملكي أندري أزولاي الذي كان يصاحب (…) وجدنا أنفسنا كوفد مغربي (كنا الوفد الشمال إفريقي الوحيد الحاضر) إلى جانب الزعيم الكوبي فيديل كاسترو، والزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، ورئيس الحكومة الإيطالي رومانو برودي، والرئيس السويسري…

(…) تناول الكلمة في الجلسة العامة الزعيم نيلسون مانديلا، وبعده جاء مباشرة خطاب ولي العهد

.. وكان خطابا جميلا جدا وعميقا، خَصَّصه للدفاع عن العالم الثالث وعن الحق في التنمية كحق من حقوق الإنسان بلغة تقدمية.

بعد إنهاء ولي العهد خطابه انتقل الزعيم نيلسون مانديلا الذي كان جالسا بعيدا عن مكان جلوس ولي العهد، وجاء للسلام على سموه وتحيته وتهنئته على خطابه بل نادى على الزعيم الكوبي فيديل كاسترو، الذي قام من مقعده وجاء حتى مكان جلوس ولي العهد وهنأه بدوره على خطابه، فرد عليه الأمير سيدي محمد بلغة إسبانية جد رصينة، مما فاجأ وأبهر فيديل كاسترو. »

انتهى الكلام !….