مهرجان بركان للسرد يعود في نسخته الثامنة

متابعة: إدريس الواغيش

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تنظم « جمعية الشرق للتنمية والتواصل » في بركان، وبشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة التواصل والثقافة والشباب جهة الشرق قطاع الثقافة « مهرجان بركان للسرد » في دورته الثامنة، تحت شعار: « الأدب والتحولات الرقمية »، يبدأ يوم 23 ماي 2025، وينتهي في ال 25 منه.

يفتتح المهرجان أبوابه بفضاء الشرق، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء بافتتاح المعارض، وبعدها تقدم كلمات الجهات الرسمية، وتتبعها الجلسة القصصية الأولى، ثم الجلسة النقدية: « الأدب والتحولات الرقمية »، بمشاركة عدد من نقادها البارزين.

تتواصل أشغال المهرجان يوم السبت على الساعة السابعة بجلسة نقدية ثانية في موضوع: « السرد والسينما »، يتبعها جلستين للقراءات القصصية، ومسك الختام سمر فني وأدبي.

صبيحة اليوم الثالث، ستنظم خرجة استكشافية للمشاركين، سيتعرفون على مواقع أثرية: مغارتي الجمل والحمام، مع قراءات قصصية وقراءة بيان ختامي.

سيعرف مهرجان أبركان للسرد هذه السنة افتتاح معرض تشكيلي للفنان المغربي عبد الحفيظ مديوني تحت عنوان: « Mélodies picturales » ، ومعرض للفنانة التشكيلية سلمى لعتيكي، بعنوان: « احتراق »، كما سيعرض الفنان الفوتوغرافي المغربي نبيل رمضاني تجربته الفوتوغرافية في أدغال إفريقيا تحت عنوان: « وجوه إفريقية ».

كما سيعرف المهرجان إقامة عدد من الورشات، يستفيد منها تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية بالمدينة.

ورقة عمل المهرجان:

سيتم تخصيص محور الدورة لموضوع: « الأدب والتحولات الرقمية »، إسهاما منه في فتح النقاش حول المستجدات المعرفية، والإبداعية، والتكنولوجية.

وتتلخص الجلسات النقدية في محورين أساسيين: الأول: يخص « الأدب والتحولات الرقمية ».

وتطرح فيه إشكالات من قبيل: كيف تلقى الأدب التحول الرقمي؟ هل هناك أدب رقمي أساسا؟

ما أثر هذه التحولات التكنولوجية على الأدب؟ ما موقع الأدب والأدب الرقمي في ظل التحولات التكنولوجية والعلمية والمجتمعية؟ هل الذكاء الاصطناعي دافع للتفوق؟ أم إنه سبيل لتكريس النسخ في مجال الإبداع والنقد على حد سواء؟ كيف يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير الأداءات الإبداعية؟

ينشط اللقاء الدكاترة والأساتذة: مصطفى رمضاني، إبراهيم عمري، لنمور بوبكر ، جمال حدادي، ميمون الراكب.

المحور الثاني يهم موضوع: « السرد والسينما »

يحاول الإجابة عن تساؤلات تجمع بين السرد والسينما، والجمع بين الرافدين لتسليط الضوء على العلاقة بينهما. ومن بين التساؤلات، نذكر هنا: السرد قاطرة السينما، السرد والسينما، تقاطعات وتجاذبات؛ ما دور الرواية التفاعلية في ظل صيرورة الإنتاج السينمائي؟ الوحدة السردية للفيلم السينمائي؟

يؤطر النقاش أساتذة وباحثون في مجال الأدب والسينما، وهم: محمد قيسامي، حميد لحميداني، يحيى عمارة، محمد دخيسي، فريد بوجيدة. أما تسيير الجلسة فيقوم به الأستاذ أحمد عليلو.

كما يعرف المهرجان كذلك جلسات إبداعية، يلتقي خلالها مبدعون من مختلف جهات المغرب.

برنامج الدورة الثامنة لمهرجان السرد في أبركان:

يوم الجمعة 23 ماي 2025، ابتداء من السادسة مساء:

افتتاح المعارض:

2▪︎ « Mélodies picturale

للفنان التشكيلي عبد الحفيظ مديوني

2▪︎ »أكريليك »، للفنانة التشكيلية سلمى لعتيكي

3▪︎ « وجوه إفريقية »، للفنان الفوتوغرافي نبيل رمضاني

السابعة مساء:

الافتتاح: تسيير: سامي وعلي.

كلمة السيد رئيس جمعية الشرق، كلمة السيد المدير الجهوي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة جهة الشرق، تكريم ذ. رمضان مهداوي صاحب دار مهداوي مقر فضاء الشرق، و ذ.شاهيناز العتروس فاعلة جمعوية.

السابعة والربع مساء:

جلسة القراءات القصصية الأولى: أحمد بوزفور، أبو يوسف طه، نعيمة غرافي، ربيعة عبد الكامل، لحسن باكور، عبد الرحمان الوادي، محمد كروم، رمضان مهداوي، أحمد شكر، مريم أعراب، عبد الحق عبد الله، نور الدين طاهري، عبد القهار الحجاري، محمد الهدار. أما التسيير، فسيقوم به الشاعر جمال أزراغيد.

الثامنة والنصف مساء:

الندوة العلمية الأولى: « الأدب والتحولات الرقمية »، بمشاركة الأساتذة: مصطفى رمضاني، حميد لحميداني، إبراهيم عمري، جمال حدادي، د. ميمون الراكب (رئيس قسم الشؤون الثقافية في المديرية الجهوية للثقافة جهة الشرق.

يوم السبت 24 ماي 2025م على السابعة مساء:

جلسة القراءات القصصية الثانية بمشاركة:

عبد الحكيم امعيوة، سعيد ملوكي، عبد اللطيف النيلة، مليكة صراري، علي بنسعود، مريم لحلو، إدريس الواغش، شيماء الملياني ننتوسي، أحمد بوعبد الله، حسن برطال، محمد مجعيط، زلفى أشهبون، عبد الكريم إبراهيم، الحسين قيسامي، مولاي الحسن بنسيدي علي، ميمون العراص. التسيير:د تقوم به فاطمة شنداد.

الثامنة والنصف مساء:

الجلسة النقدية الثانية: « السرد والسينما »، بمشاركة الأساتذة: د. محمد قيسامي، يحيى عمارة، محم دخيسي، فريد بوجيدة. أما التسيير فسيقوم به الأستاذ أحمد عليلو.

يختتم المهرجان يوم الأحد 24 ماي 2025 برحلة سياحية في المنطقة مع قراءات قصصية في الهواء الطلق.