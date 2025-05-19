محمد الدريهم

ينظم « منتدى وان أفريقيا » (OAF) نسخته الجديدة من « الطاولة المستديرة التنفيذية لأفريقيا » يومي 27 و28 مايو 2025 المقبلين بالرباط، و ذلك تحت عنوان: « المطابقة والسيادة: التوفيق بين المتطلبات العالمية والطموحات الأفريقية ».

وفقًا لبيان صادر عن المنظمين، سيجمع هذا اللقاء الرفيع المستوى أكثر من 200 من صانعي القرار، وقادة الأعمال، وممثلي المؤسسات المالية، والمنظمين، وخبراء الامتثال، بالإضافة إلى جيل جديد من الفاعلين في مجال التكنولوجيا القانونية والتقنية التنظيمية الأفريقية. وسيشهد الحدث مشاركة أكثر من عشرين متحدثًا من أكثر من 15 دولة لتبادل خبراتهم على مدار الفعالية.

تهدف هذه المناسبة إلى أن تكون منصة للحوار الاستراتيجي لأفريقيا لتطوير نماذجها الخاصة بالحوكمة التنظيمية، مع تعزيز مكانتها في المشهد الاقتصادي العالمي. خلال يومين، ستتحول الرباط إلى مركز للنقاشات المكثفة حول مواضيع حيوية مثل الامتداد الخارجي للقواعد، ومكافحة الجريمة المالية، ودمج التكنولوجيا الناشئة في آليات الامتثال، وحماية البيانات الشخصية، والالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والحوكمة البيئية.

سيشارك في هذا الحدث ممثلون عن المنظمة الأفريقية للاتفاقيات التجارية (OHADA)، والبنك الدولي، وبنك المغرب، وGIM-UEMOA، وGIABA، وصندوق النقد العربي، وبنك فرنسا، بالإضافة إلى خبراء معروفين من هيئات مثل Forvis Mazars وDeloitte.

إلى جانب ذلك، لن يكون اجتماع الطاولة المستديرة التنفيذية لأفريقيا مجرد ملتقى للخبرات. بل يهدف إلى أن يكون محفزًا للتآزر العملي، مع قائمة من الأنشطة تشمل: كلمات رئيسية استراتيجية، وفصول تقنية، وجلسات B2B مستهدفة، ومداخلات لخبراء بارزين في المجالات المصرفية والبيئية والرقمية، بالإضافة إلى عشاء VIP يجمع الشركاء الرئيسيين والأشخاص المؤثرين في القطاع.

حسب رئيس منتدى وان أفريقيا، السيد حسن م العلوي، إن الحدث يجسد رؤية طموحة جنوب-جنوب: « نحن نؤكد، من خلال هذا اللقاء، عزمنا على خلق مساحات حيث تتبادل المعارف الأفريقية وتتفاعل فيما بينها، حيث تنبع الحلول من الأرض، وحيث يصبح التعاون جنوب-جنوب رافعة أساسية لبناء سيادة تنظيمية قوية، مكيّفة مع واقع القارة ».

ستكون هذه النسخة من اجتماع الطاولة المستديرة التنفيذية لأفريقيا 2025 مناسبة بارزة لهذه الديناميكية جنوب-جنوب التي أبرزها رئيس منتدى وان أفريقيا، وستكون المكان الاستراتيجي لتوقع التحولات التنظيمية القادمة وتأكيد طموح أفريقي جديد: وهو سيادة متحكم فيها، مفتوحة وتتطلع بقوة نحو الابتكار.

*عن منتدى وان أفريقيا*

منتدى وان أفريقيا (OAF) هو منشئ مؤتمرات اقتصادية مكرسة لتنمية أفريقيا، ولا سيما شمال ووسط وغرب أفريقيا. يطور منتديات دولية كبيرة في عدة مدن أفريقية تتناول قطاعات استراتيجية، حاسمة لتنمية القارة. بفضل شبكة دولية واسعة تضم أكثر من 120,000 قيادي، ومؤسسات عمومية وشركات خاصة، تجمع منتديات وندوات عبر الإنترنت لـ OAF الأطراف الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص، وتسعى أساسًا إلى توطيد التعاون بين الاقتصادات الأفريقية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.