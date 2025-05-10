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بني ملال: موعد مع الطبعة الثانية لمعرض الصيد و القنص المستدامان

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محمد الدريهم

      في إطار استراتيجيته لتثمين وتنويع العرض السياحي الإقليمي، ينظم المجلس الإقليمي للسياحة ببني ملال- خنيفرة، بالشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة والوكالة الوطنية للمياه والغابات، الطبعة الثانية لمعرض القنص و الصيد المستدامان من الاثنين 12 إلى الخميس 15 مايو 2025 في عدة مواقع رائعة في المنطقة.

      حفل الافتتاح الرسمي لهذا الحدث الهام سيعقد يوم الاثنين 12 مايو 2025 على الساعة 09:00 صباحا بنادي بني ملال للفروسية والرياضات المتعددة، وسيشمل افتتاح الندوات الافتتاحية والمواضيعية، التي ستجمع الخبراء والمؤسساتيين والمهنيين حول التحديات المتعلقة بالصيد المستدام، وافتتاح فضاء المعرض، الذي يكرم الفاعلين الوطنيين والدوليين في قطاعات الصيد، والصيد البحري، وأنشطة الهواء الطلق، والمعدات المتخصصة، وكذلك التعاونيات المحلية، يليه غداء مميز في ختام صباحية من التبادل والتواصل.

      ستستقبل هذه الطبعة الدولية وفودا من كندا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا وبيلاروسيا وهولندا والشرق الأوسط والصين وبولندا وإسبانيا، مما يدل على الاهتمام المتزايد بمنطقتنا وثرائها الطبيعي.

       تم إعداد برنامج غني ومتنوع من قبل منظمي هذا الملتقى الذي يجمع بين الفائدة والمتعة، بما في ذلك افتتاح الأكشاك والألواح المواضيعية في بني ملال، ومؤتمر لقاءات عمل بين المهنيين في ببن الويدان مع زيارة قرية إيكو دوم في آيت شريبو، و حصص الصيد الرحيم في ببحيرة بين الويدان. كما تم برمجة حصص صيد بالرمح وبالبندقية للخنزير البري في إغيرغر، وصيد الحجل، وتختتم الفعاليات حصص للصيد بالقوس و حصص رماية بالأطباق في أنونيشو، وأنشطة مائية في بحيرة بن الويدان (جولة بالقارب، الكاياك)

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