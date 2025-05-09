الإمارات تساهم في تمويل مشروع بقيمة 25 مليار دولار لبناء خط أنابيب لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر المغرب

عبدالقادر كتـــرة



وافقت الإمارات العربية المتحدة على المساهمة في تمويل مشروع بقيمة 25 مليار دولار لبناء خط أنابيب لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر المغرب، حسب ما نشره موقع « زاوية » الإماراتي.

ونقل عن وزيرة التحول الطاقي والتنمية المستدامة المغربية « ليلى بنعلي » أن الممولين الآخرين هم البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك.

وقالت « بن علي » للبرلمان المغربي الأسبوع الماضي إن مجموعة « جينجي ستيل » الصينية حصلت على عقد لتوريد الأنابيب للمشروع.

وقالت في تصريحات نقلتها الصحافة المغربية في نهاية الأسبوع إن « المغرب استكمل كل الدراسات الأولية للجدوى والهندسة الخاصة بخط أنابيب الغاز المخطط له والذي سيربط نيجيريا بالمغرب ».

وقالت « بن علي » حسب نفس المصدر: « إن طول خط الأنابيب سيبلغ حوالي 5660 كيلومترًا، وينطلق من مدينة الداخلة جنوبًا في منطقة الصحراء، حيث سيرتبط بخط الأنابيب في نيجيريا.

وأضاف الوزير أن الداخلة سترتبط أيضًا بشمال المغرب، حيث سيتم شحن الغاز إلى بعض الأسواق الأوروبية ».

وأضافت أن « المشروع من حيث التمويل حصل على دعم من البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك وبنك الاستثمار الأوروبي والإمارات العربية المتحدة.. وسيمر عبر 15 دولة أفريقية ».

وكان الوزير قد أفاد الشهر الماضي أن المغرب ونيجيريا اتفقتا على إنشاء مشروع مشترك لإدارة خط الأنابيب المخطط له.