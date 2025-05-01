بيان صحفي لوزراء الشؤون الخارجية لدول كونفدرالية الساحل (AES)

‏1.حظي أصحاب المعالي: السيد كاراموكو جان ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج لبوركينا فاسو؛ والسيد عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي؛ والسيد باكاري ياو سانغاري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج لجمهورية النيجر، بشرف استقبالهم في مقابلة يوم 28 أبريل 2025 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب.

‏2.وقد ترأس الوفد معالي السيد عبد الله ديوب، الذي يتولى رئيس بلاده حاليا رئاسة كونفدرالية AES، حيث نقل في مستهل اللقاء إلى صاحب الجلالة رسائل الأخوة والصداقة من أصحاب الفخامة: الجنرال أسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس دولة جمهورية مالي، رئيس كونفدرالية AES؛ النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو؛ والجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس جمهورية النيجر.

‏3.عبّر الوفد عن عميق تقدير رؤساء دول الكونفدرالية لموقف المملكة المغربية البناء تجاه الوضع السياسي في بلدان الكونفدرالية، لا سيما موقفها القائم على احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

‏4.واغتنم وزراء خارجية الكونفدرالية المناسبة لإطلاع جلالة الملك محمد السادس على آخر المستجدات في المنطقة، والتقدم المُحرز، وآفاق العمل الكونفدرالي في مجالات الدبلوماسية والتنمية والدفاع والأمن.

‏5.كما جدد الوزراء التزام كونفدرالية AES الكامل بالمبادرة الملكية التي تهدف إلى تسهيل وصول دولهم إلى المحيط الأطلسي، مشيرين إلى أن هذه المبادرة تنسجم مع رؤية قادة الكونفدرالية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لشعوبهم وتعزيز الولوج إلى السوق الدولية.

‏6.وقد أولى الوزراء اهتماما كبيرا للرسائل الخاصة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أصحاب الفخامة: الجنرال أسيمي غويتا، النقيب إبراهيم تراوري، والجنرال عبد الرحمن تياني.

‏7.وأشادوا باستعداد جلالة الملك المتجدد لتعزيز علاقات بلاده مع الكونفدرالية في إطار التعاون جنوب-جنوب، الذي يعد المغرب أحد رواده.

‏8.كما سجل الوفد بارتياح كبير التوجيهات المستنيرة لجلالة الملك بشأن المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل، التي تتجاوز دعم التنمية الاقتصادية الوطنية لتندرج ضمن دينامية تضامن فعال من طرف المغرب تجاه دول شقيقة، وهي علاقات وُصفت دوما بالاحترام والصداقة والتعاون المثمر.

‏9.وعبر الوزراء عن امتنان رؤساء دول الكونفدرالية لثبات موقف المغرب الإيجابي داخل الاتحاد الإفريقي، ودعمه لتعزيز الحوار والالتزام البناء.

‏10.وفي ختام اللقاء، عبر الوزراء عن عميق شكرهم لجلالة الملك محمد السادس على هذه المقابلة، مشيدين بجودة الإصغاء، والاهتمام، والنصائح الحكيمة التي أسداها لهم جلالته.

‏11.كما وجه الوزراء شكرهم الخالص لجلالة الملك ولشعب المغرب على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظوا به خلال إقامتهم.

‏الرباط، في 29 أبريل 2025