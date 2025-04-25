بعد طول انتظار وفي خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التنمية الإقتصادية واللحمة المجالية، أعلن المغرب عن : مشروع طريق سيار جديد يربط بين مدينتي فاس وطنجة مروراً بوزان، بطول 252 كيلومتراً

يهدف هذا المشروع الطموح إلى ربط العمق التاريخي للمملكة بالواجهة المتوسطية، مُشكّلاً رافعة أساسية للنمو في المناطق التي كانت تعاني من العزلة.

ومن المتوقع أن يُقلّص هذا الطريق السيار مدة السفر بين فاس وطنجة بشكل كبير، من أربع ساعات ونصف إلى ساعتين وعشرين دقيقة فقط، مما سيسهم في تعزيز التواصل وتسهيل حركة التنقل بين الشمال والداخل. كما سيعمل على إنعاش اقتصاد المناطق التي يمر بها، لا سيما المناطق المهمشة كوزان وجرف الملحة، من خلال تحفيز الاستثمار وزيادة التبادل التجاري.

ولا تقتصر فوائد هذا المشروع على تسهيل التنقل وتعزيز التجارة، بل يمتد أثرها إلى خلق فرص عمل جديدة وتنشيط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة والتجارة والصناعة. كما سيساهم في تقوية التكامل بين مختلف جهات المملكة، مُعزّزاً التماسك الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية المغرب 2030، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحقيق التكامل بين مختلف مناطق المملكة. ويُضاف إلى مشروع آخر مماثل يربط فاس بمراكش عبر بني ملال، ليُشكّلا معاً شبكة طرق سيارة متكاملة تعزز التنمية وتدعم الربط بين المدن الداخلية والمناطق الاقتصادية الهامة. وتُمثّل هذه المشاريع خطوة كبيرة نحو مغرب قوي ومتقدم، يعكس رؤية استراتيجية طموحة لربط مختلف أرجاء المملكة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبناء مغرب موحد ومتطور.

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