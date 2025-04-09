من ينقل التعظيم والشكر الجزيل لإبتهال من أبهجتنا حين قامت للنزال (قصيدة شعرية )
من ينقل التعظيم والشكر الجزيل لإبتهال
من أبهجتنا حين قامت للنزال
كيف السبيل لشكرها أخت الرجال
يا أرض يا أكوان ما ذاك الجلال
أوما تزال الأرض تنجب نسوة مثل الجبال
يا درة العز المسجى بالمزايا والكمال
كنت الفتيل وجذوة نارنا للإنشعال
وبعثتِ في أرواحنا قيم الشهامة والنضال
وحفرتِ في وجدان قلوبنا ألف سؤال
أتموت نخوتنا ونسحق بالنعال
منك تعلمنا جميل القول بل أصل الفعال
وبك عرفنا أن المال قبو الإنذلال
ياليت شعري كيف نشفى من داء عضال
وتعود أمتنا لعزة مجدها والإكتمال
يا إبتهال حزت الفخار ولك التحية والجلال
قزمت ِأشباه الرجال ولك السجال
لا لن يمروا .. جيش الإحتلال إلى زوال
وغدا بلون الدم تنبت أرضنا كل الجمال
حياة الذبحاني _ اليمن
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