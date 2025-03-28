كلها في واد السيليكون

رمضان مصباح

لست ضد الدعاء ،الذي لا نملك سواه ،ونحن ازاء جبروت الحياة،وحتى نعمها التي نكره ان تزول.

لكني من المؤكد مع كارهي الخواء ،في هذه الامة.

وهذا الخواء لنا فيه جميعا نصيب،قل او كثر.

نؤسسه قشة قشة،كما اعشاش العصافير.

كلمة كلمة،حرفا حرفا،زفرة زفرة.

اذا تكاسلت في عملك ،فانت تسبح في بحر الخواء.

واذا عبست في وجه جارك ،فوجهك من اخوات:كان الانشراح،ولم يبق غير الصراخ.

واذا خرقت قانون السير،فانت في منعطف الخواء،توشك ان تكون يده اليمنى،ولو اتجهت بسيارتك يسارا.

واذا كنت بسلطة،وعبست في وجه مرتفق بادارتك،وهي ليست دارك،فقد تشيخت خواء.

واذا لم تزد منشوراتك،حيث تحب ،حتى في سطح المنزل،عن الضراعة الماضية وليس المضارعة،فانت ذو نسب في الفارغين عميق.

ادعيتك كلها محجوزة ،فقط،في وادي السيليكون،الذي اجراه اصحابه بغير دعاء،بل بالعين ،واللام،والميم.

باقرا المنقوشة في ابراجك وصروحك الدينية،وليس في جبهة تمثال الحرية.

هم حجزوا كل دعواتنا ،منذ جرى الوادي،ليراقبوها كل صباح.

وكلما اهتزت وربت ،اطمانوا بالا ضرر يصيبهم من جهتنا ،ولو اماني فقط.

لسانهم حاله:دعهم يخلقون بحر الدعاء ،مادمنا نحن المبحرون في بحارهم،واعماقهم نفككها خلية خلية،حتى لا تبقى مشتغلة غير خلايا وجينات الدعاء.

ذات استعمار قالها اليوطي:لا تحرك من لا يحرك ساكنا.

وحتى لو تفلتت الادعية من وادي السيليكون،وارتقت معراجا،فمنظومة « سبايس اكس »في علياىها تنتظر.

وتفحص ادعيتنا لتتطمىن الا شيء يحاك فيها ،ضد من لا دعاء لهم الا مقرونا بنماء ،هم صانعوه ،ولا دعاء في الافق.

بدل تجويد الخدمات الصحية ،والنضال من اجل ذلك،ندعوا بالشفاء،وكان الملاىكة هي التي تشتغل بالمستشفى.

وبدل بناء الترسانة ،وبذر مختبرات العلم،بعدد حبات البطاطس في السوق،ندعو على اسراييل بالهلاك.

وبدل المساهمة في نظافة زقاقنا ،وحينا،ومدينتنا،ندعوا على من راكم الازبال في المنعطف ،وكانه نزل بمظلة من السماء.

وبدل محاسبة البرلمان والحكومة،نضاليا،وانتخابيا ،نحكم الهوى في موقعة ذات الصناديق؛ثم في اول منعطف للحكومة ،وهي تخرق التزامها،ندعو:الله ياخذ الحق.

حتى قال رىيس حكومة،من اهل الدعاء:

يدير الله خير..يا سيدي بغيناك انت ادير.

وتمضي الايام من دعاء الى دعاء.

وهم في واد السيليكون يجمعون ،ويراقبون،حذرا.

خوفا من ان نقرر يوما ان نكف الدعاء،ولا يكون الا عقب العمل البناء.

وعيدكم مبارك سعيد،ما اردتموه كذالك،عملا قبل القول.

وقبل الدعاء.

« ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم »