Home»National»بلاغ صحفي – سد بوعاصم: لا وجود لمخاطر على السلامة بعد المعاينة / وزارة التجهيز والماء

بلاغ صحفي – سد بوعاصم: لا وجود لمخاطر على السلامة بعد المعاينة / وزارة التجهيز والماء

/ /0/ 9
0
Shares
PinterestGoogle+

على إثر التساقطات المطرية الأخيرة، أكدت زيارة تفقدية أجرتها المديرية العامة لهندسة المياه يوم 18 مارس 2025، عدم تسجيل أي خطر يهدد سلامة سد بوعاصم.

وقد قام خبراء وزارة التجهيز والماء بفحص شامل خلص إلى ما يلي:

  • عدم رصد أي علامات تدل على عدم استقرار السد أو دعائمه.

  • عدم تسجيل أي تسربات مائية على مستوى قواعد السد.

  • بعد إجراء اختبار لمفرغي الحمولات السفليَيْن، تبين أنهما يعملان بشكل طبيعي.

  •  ملاحظة بعض التسربات المائية على الواجهة السفلى، إلا أنها لا تشكل أي خطر، نظرا لتصميم السد الذي يضمن استقراره الكبير.

ويقع سد بوعاصم في إقليم الحسيمة بسعة تخزينية تبلغ 100,000 متر مكعب، وقد انتهت أشغال بنائه سنة 2014، فيما تم استلامه في شتنبر 2015.

وإذ تؤكد وزارة التجهيز والماء التزامها الراسخ بضمان سلامة المنشآت المائية، فإنها تذكر بأن جميع مراحل تصميم وبناء واستغلال السدود تخضع لمقتضيات القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود.

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailلن تتمرس ناشئتنا المتعلمة بلغتها الأم إلا بتمكينها من التواصل مع تراثها اللغوي والفكري والعلمي والأدبي خلال مسارها الدراسي ابتداء وإعدادا وتأهيلا وعالياDefault Thumbnailحديث الجمعة : (( قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدّله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليّ ))Default Thumbnailles polluants de notre alimentationDefault ThumbnailUMPO / Communiqué de presse : l’utilisation des nouveaux outils et techniques de SIG et de traitement de l’image satellitaire

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *