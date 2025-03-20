بلاغ صحفي – سد بوعاصم: لا وجود لمخاطر على السلامة بعد المعاينة / وزارة التجهيز والماء

على إثر التساقطات المطرية الأخيرة، أكدت زيارة تفقدية أجرتها المديرية العامة لهندسة المياه يوم 18 مارس 2025، عدم تسجيل أي خطر يهدد سلامة سد بوعاصم.

وقد قام خبراء وزارة التجهيز والماء بفحص شامل خلص إلى ما يلي:

عدم رصد أي علامات تدل على عدم استقرار السد أو دعائمه.

عدم تسجيل أي تسربات مائية على مستوى قواعد السد.

بعد إجراء اختبار لمفرغي الحمولات السفليَيْن، تبين أنهما يعملان بشكل طبيعي.

ملاحظة بعض التسربات المائية على الواجهة السفلى، إلا أنها لا تشكل أي خطر، نظرا لتصميم السد الذي يضمن استقراره الكبير.

ويقع سد بوعاصم في إقليم الحسيمة بسعة تخزينية تبلغ 100,000 متر مكعب، وقد انتهت أشغال بنائه سنة 2014، فيما تم استلامه في شتنبر 2015.

وإذ تؤكد وزارة التجهيز والماء التزامها الراسخ بضمان سلامة المنشآت المائية، فإنها تذكر بأن جميع مراحل تصميم وبناء واستغلال السدود تخضع لمقتضيات القانون رقم 30.15 المتعلق بسلامة السدود.