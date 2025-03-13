عبدالقادر كتـــرة

في واقعة عبثية ومثيرة للسخرية، لا يمكن أن تقع إلا في ماريستان بلاد العجائب والغرائب والتنكيت والمسرحيات الهزلية والمواقف الهزلية، ولا يمكن أن تعبر إلا على استحمار واستغباء بلاد لآخر، ومسؤولين لآخرين، إذ قامت سلطات « جنوب أفريقيا » بتعيين « ندوميزو نديما نتشينغا » سفيرا لها لدى ما يسمى ب »الجمهورية الصحراوية » الوهمية، بعد 6 أشهر من تعيين نفس السفير لدى حظيرة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ».

السفير الجنوب أفريقي « ندوميزو نديما نتشينغا » تم استقباله، السبت 8 مارس 2025، من طرف « إبراهيم غالي » رئيس عصابة البوليساريو، بتندوف عاصمة الجمهورية البوليساريو بالجزائر الجنوبية.

والعجيب في الأمر أو العبثي في هذا المشهد، هو تعيين نفس السفير « الجنوب أفريقي » الذي استقبله وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ، يوم 15 شتنبر 2024، بمقر الوزارة، والذي سلمه أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد الجمهورية جنوب افريقيا لدى الجزائر .

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، « إستقبل عطاف، بمقر الوزارة، السيد « ندوميزو نديما نتشينغا » والذي سلّمه نسخا من أوراق اعتماده بصفته السفير الجديد لجمهورية جنوب افريقيا لدى الجزائر ».

وحسب وكالة الانباؤ الجزائرية « جدد السفير الجديد لجنوب إفريقيا بالجزائر، « ندوميزو نديما نتشينغا »، التأكيد اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، من العاصمة الجزائر، على متانة العلاقات السياسية التي تربط بلاده بالجزائر، معربا عن إرادته في العمل سويا من أجل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ».

وصرح السفير الجنوب إفريقي الجديد، عقب مراسم تقديم أوراق اعتماده للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قائلا: “سمح النقاش الذي جرى مع رئيس الجمهورية باستعراض علاقاتنا الثنائية، حيث أعربنا عن ارتياحنا لمستوى العلاقات القائمة بين بلدينا، وهي علاقات قوية ومتينة”، وأضاف: “لقد ناقشنا أيضا الانعقاد المقبل للجنة الثنائية التي سيرأسها رئيسا البلدين والمزمع عقدها في أواخر السنة الجارية بالجزائر العاصمة”.

من جهتها، نشرت خيمة ما يسمى ب »وكالة الانباء الصحراوية » نفس الخبر لكن بعد 6 أشهر، دون الإشارة إلى مكان الاستقبال، جاءت فيه « تسلم اليوم السبت 8 مارس 2026، رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي أوراق إعتماد السيد « ندوميزو نديما نتشينغا » بصفته سفيرا مفوضا فوق العاد لبلاده لدى الجمهورية الصحراوية ».

وأضافت وكالة جمهورية الحزائر الجنوبية « وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد السفير « ندوميزو نديما » على العلاقات القوية والجيدة التي تربط الجمهورية الصحراوية (التندوفية الوهمية) وجنوب افريقيا ، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تعزيزها في مختلف المجالات.

خلاصة القول من هذه المشاهد الهزلية المضحكة والعبثية المثيرة للسخرية والضحك، أن جنوب أفريقيا تستهزئ بالحظيرة ونظامها العسكري الجزائري الغبي الذي يحلو له أن يلقبها ب »القوة الضاربة »، تعيين جنوب أفريقيا لسفيرها الواحد والوحيد « هنا وهناك » في « الجزائر الجنوبية » وفي « الجزائر الشمالية »، لا تصدق،بتاتا، مسرحية « الجمهورية الصحراوية » الوهمية ولا تؤمن بعصابة « جبهة البوليساريو »، بل تساير أحلام « هذا وذاك » مقابل ملايير الدولارات، بل تتصرف على قدر « ذكاء جماجم » كبرانات النظام العسكري الجزائري، ما دامت بقرتهم لا زالت حلوبا.