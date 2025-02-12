الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق؛ مراسم تسليم السلط بين السيد محمد ديب والسيد محمد بودشيش؛

جرى يومه الثلاثاء 11 فبراير 2025 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق مراسم حفل تسليم السلط بين السيد محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق سابقا، والسيد محمد بودشيش رئيس قسم تدبير الموارد البشرية، الذي تم تكليفه بتدبير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق.

وفي كلمة له بالمناسبة، هنأ السيد محمد ديب السيد محمد بودشيش على الثقة التي حظي بها، متمنيا له كامل النجاح والتوفيق في مهامه للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والرياضة بالجهة. كما استحضر بهذه المناسبة الدينامية المتحركة التي تعرفها جهة الشرق بفعل تنزيل البرامج الإجرائية لخارطة طريق 2022-2026، متوجها بالشكر الجزيل لكافة المسؤولين والمتدخلين والفاعلين بمنظومة التربية والتكوين بالجهة، داعيا إياهم لمواصلة الجهود للوفاء بالالتزامات وتحقيق الأهداف المتعاقد بشأنها.

ومن جهته، هنأ السيد محمد بودشيش، المكلف بتدبير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، السيد محمد ديب على الثقة التي حظي بها إثر تعيينه مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة

الدار البيضاء-سطات، معربا له عن شكره على ما أسداه وما سيسديه لهذا القطاع الحيوي والاجتماعي بامتياز، ومتمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

كما عبر بهذه المناسبة عن اعتزازه وفخره بالثقة التي حظي بها من طرف السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مجددا العزم على العمل بكل تفان إلى جانب الفريق المدبر للشأن التربوي جهويا وإقليميا، لمواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية للمنظومة التربوية المتضمنة بخارطة طريق 2022-2026، وعلى رأسها مشروع « مؤسسات الريادة ». وكذا الحفاظ على ما تم تحقيقه، وترصيد المكتسبات التي تبرزها جليا مؤشرات الأكاديمية في كل المستويات. شاكرا جميع المتدخلين على ما يبذلونه من جهود دؤوبة من أجل الرقي بالمؤسسات التعليمية، وتحسين وتجويد خدماتها.