انتفاضة الثقافة

عبد السلام المساوي

أغلقت الثقافة بابها بإحكام. سئمت من ولوج باحاتها الفسيحة أدعياء كثر. فطنت إلى أن هؤلاء لم يعودوا يكلفون نفسهم أي جهد في التحايل واعتماد الأقنعة الكثيرة قبل مغامرة اقتحام أبوابها، فاشتاطت غضبا وقررت أن تغلق تلك الأبواب كلها أمام الأدعياء جميعهم.

قد يكون هدف الثقافة هو العمل على إعادة تحديد شروط الولوج إلى حياضها تخفيفا لازدحام الأدعياء أمام أبوابها، ودرءا لمخاطر التدافع على المثقفين والمهتمين بالثقافة حقا، لا ادعاءا. وقد يكون شيئا آخر او أشياء أخرى. لكن المهم أن الثقافة قد قررت على ما يبدو ممارسة الحق في تقرير مصيرها بعيدا عن الأدعياء والمتطفلين الذين لم يسيئوا التصرف في مجالاتها فحسب، وإنما بدأوا يمارسون نوعا من الوصاية السخيفة عليها. لذلك انتفضت الثقافة لإعادة الاعتبار إلى مجالها الحيوي، ضدا على من عاثوا فيها فسادا خاصة في السنوات الأخيرة.

تتسع الهوة، يومًا بعد آخر، بين المثقفين والمجتمع. بل إنها تتعمق، أيضًا، بين المثقفين والسياسيين، ولا أحد يعرف، على ما يبدو، ما ستصل إليه الأمور، خلال المستقبل القريب.

الشيء المؤكد هو أن السياسي لا يرى في المثقف إلا ما يراه المثخن بالجروح في من لا يتورع عن نكئها لأنه يحول دون اندمالها، وقد يساهم في تعفينها.

والمجتمع لا يرى في المثقف غير انعزاله، في برجه العاجي، وعزلته التي قد تتحول إلى تصوف سلبي منكفئ على الذات، أو عزلة متعالية قد تتماثل مع الغرور والادعاء.

أما المثقف فهو ضائع بين أداء دور الوعظ والإرشاد، وبين الانغماس في معترك الحياة العامة للمجتمع.

قد يستريح للدور الأول، رغم كونه غير ذي فائدة تذكر، أمام اجتياح الوعاظ المشعوذين لمختلف ساحات المجتمع.

وقد لا يجرؤ على الدور الثاني، لإدراكه بأن أدوات اشتغاله أبعد من أن تكون متوافقة مع أدوات اشتغال ومرجعيات المجتمع الفعلي الذي يعيش فيه.

هذه الغربة المزدوجة هي بيئة انتعاش السياسة السياسوية، التي تنتهي إلى تدمير كل شيء، بما في ذلك السياسة بمعناها النبيل.

نقد مثقفين معينين، ورفض مواقفهم من قضايا بعينها، شيء يختلف تماما عن نقد المثقفين بالجملة واتهامهم بالخيانة لقضايا المجتمع او الوطن.

الصنف الاول من النقد عادي، ويمكن فحصه للتعرف على دواعيه وعلاقته بحقائق الواقع سلبا او ايجابا. بينما يقوم الصنف الثاني عادة على الجهل او المواقف المغرضة التي لا تطيق التعايش مع مواقف تدرك انها عليمة بدواعي النقد والانتقاد المغرض والتي لا تخرج عن دوائر القمع المادي والمعنوي للمثقفين وردعهم عن اتخاذ اي موقف من اي قضية.

انها حرب وقائية يقوم بها بعض من نصبوا انفسهم أوصياء على النضال الاجتماعي والسياسي مع انهم في واقع ممارساتهم أعداء هذا النضال سواء أدركوا ذلك، على شاكلة من لديهم مواقف مسبقة من المثقفين او لم يدركوه، على شاكلة كل الامعات في كل زمان ومكان.

يوجد في مجالات الثقافة والسياسة ما يمكن اعتباره عدمية في مجاله، وخاصة داخل الحقل السياسي. وتقوم هذه العدمية على ما يمكن النظر اليه بانه غياب الجدوى وانعدام المعنى لكل عمل سياسي او اي قيم عليا تؤطر المجتمعات وتحدد لها بوصلتها. والعدمية السياسية في بعدها هذا شكل من أشكال الفوضوية التي ترفض كل مؤسسة تساهم في تأطير المجتمعات على اي مستوى من المستويات، وأساسا مؤسسة الدولة بمختلف اجهزتها.

غير ان الملاحظ اليوم ان هذا البعد الفكري والنظري اصبح غائبا تماما ليفسح المجال امام نوع من العدمية الجاهلة، كما يتبين من خلال بعض الشعارات التي يرددها الكثيرون لتبرير انعزالهم عن الحياة السياسية.

وهنا تكمن الطامة الكبرى. ذلك ان هذه العدمية الجاهلة تمنع حتى إمكانية مقارعتها على المستوى الفكري والسياسي لانها عدمية دون أفق تماما.