شكر على التعازي من آل الزهراوي »

قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم : « ما من مُؤْمنٍ يُعَزِّي أخاهُ بمُصيبَتِهِ إلَّا كَساهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ من حُلَلِ الكرامةِ يومَ القيامةِ. »

فالحمد لله الذي أعطانا فَشَكَرْنا، ثم أخذَ منا فَصَبَرْنا .

بمشاعر الحزن والصبر والتسليم بقضاء الله تعالى وقَدَره يتقدم الحاج قويدر الزهراوي بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لكل من قدم له و لأسرته مشاعر العزاء الصادقة والمواساة النبيلة بوفاة فلذة كبده جمال الزهراوي رحمه الله تعالى، سواء بحضور مراسم الدفن بمقبرة سيدي المختار بوجدة يوم الخميس 23 يناير 2025، أو بالقدوم إلى بيت العزاء، أو بتقديم واجب العزاء من خلال الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

جزاكم الله تعالى خير الجزاء، ولا أراكم الله عز و جل مكروهاً بعزيز، وشكر الله سعيكم وجعلها في ميزان حسناتكم، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا تعالى وإنا لله وإنا إليه راجعون..

– آل الزهراوي –