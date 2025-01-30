الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق: التحول الناجح نحو خدمة أجود



تعلن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، لزبناءها وشركاءها بالتطورات المحققة منذ انطلاق أنشطتها.

لقد حرصت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق على ضمان انتقال مرن لمستخدمي الموزعين السابقين مع الحفاظ على مكتسباتهم، بما في ذلك المزايا الاجتماعية والمهنية التي كانوا يتمتعون بها في مؤسساتهم الأصلية.

كما تم نقل منشئات كل من قطاعات الماء والكهرباء والتطهير السائل، التي كان يسيرها الموزعون السابقون، في ظروف جيدة مع ضمان جودة الخدمة واستمراريتها.

إن الانتقال إلى النموذج الجديد للتدبير يتم بسلاسة، دقة واحترافية.

الزبون: أولوية قصوى

منذ انطلاق الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، تم وضع رضا الزبناء في صلب اهتماماتها. ولتحقيق ذلك، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان تجربة متميزة وشفافة, أهمها:

– خدمة متاحة 24/H24 و7/J7 من خلال إنشاء مركز علاقات مع الزبناء: يقدم هذا المركز خدمات متعددة للزبناء (إصغاء فعال واهتمام باحتياجاتهم، إجابات ملائمة لاستفساراتهم، معالجة سريعة للشكايات…)

– بوابة الزبائن الإلكترونية المفعلة منذ 15 نونبر 2024 : توفر هذه البوابة واجهة تفاعلية للتعريف بالشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق, كما تتيح للزبناء أداء فواتيرهم بكل أمان.

– التعريفات لم يطرأ عليها أي تغيير: تتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق الفوترة دون أي تغيير في التعريفات.

– مرونة في اختيار طريقة الأداء (رقم العقد القديم أو الجديد): مما يسهل هذه المرحلة الانتقالية.

– حضور فعال على منصات التواصل الاجتماعي: تتواصل الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بانتظام عبر منصاتها الاجتماعية لإخبار الزبناء بالمستجدات وطرق الأداء والتحسينات المدخلة على الخدمات المقدمة.

– المستخدمون: فرق مؤهلة في مكاتب الاستقبال جاهزة لاستقبال الزبناء والاستجابة لطلباتهم بفعالية.

– بريد إلكتروني مخصص: يمكن للزبناء إرسال استفساراتهم أو شكاياتهم إلى البريد إلكتروني التالي (contact@srm-ori.ma)، مع متابعة دقيقة تضمن الرد خلال 24 ساعة.

من جهة أخرى، وفي إطار تحسين استمرارية الخدمات المقدمة للزبناء ، تضمن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق تدبيراً أمثلا لمخزونها من المعدات واللوازم، خاصة عدادات الكهرباء والماء الصالح للشرب التي تتجاوز تغطيتها على التوالي 24 شهراً و4 أشهر ، مع الأخذ بعين الاعتبار العقود الجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن الترتيبات التي وضعتها الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق تضمن التوفير المستمر لجميع المعدات واللوازم الضرورية لأنشطتها في إطار مهمتها لتدبير المرفق العام.

تعكس هذه المبادرات التزام الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بجعل الزبون في صلب أولوياتها، عبر تقديم خدمة سريعة وذات جودة عالية.

الموردون: شراكة معززة

تطلب الانتقال إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق إجراء تصفية محاسباتية للوضعيات والحسابات المختلفة مع الموزعين السابقين. تم إنجاز هذه المرحلة بعناية، مما يسمح بإطلاق أداء مستحقات الموردين وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.

أما فيما يخص مساطر المشتريات المعتمدة لدى الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، فهي تخضع لنظامها الخاص للصفقات، وليس لمرسوم الصفقات العمومية. يجدر الذكر ان النظام المعتمد يهدف إلى:

– المساواة في معاملة المتنافسين.

– ضمان حقوق المتنافسين.

– الشفافية في اختيارات صاحب المشروع.

– النزاهة والحكامة الجيدة.

– حرية الولوج إلى الصفقات.

تأخذ الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق بعين الاعتبار، عند إبرام الصفقات، الأبعاد المتعلقة بالجانب الاجتماعي والبيئي والنجاعة الطاقية والحفاظ على موارد المياه، وكذا المتطلبات المرتبطة بتشجيع المقاولة والإنتاج الوطني والابتكار والبحث والتطوير.

تحول ناجح لمستقبل مستدام

تبذل الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق قصارى جهدها لإنجاح هذا التحول، من خلال تعبئة الموارد اللازمة والتكيف مع التحديات المطروحة لضمان استمرارية الخدمة وتعزيز علاقات الثقة مع الموردين.

كما تؤكد الشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق من جديد التزامها بمواصلة التحسين المستمر لخدماتها والاستجابة لتطلعات زبنائها وشركائها.