وزارة التجهيز والماء

بلاغ صحفي

نزار بركة يوفد لجنة للبحث في ظروف وملابسات وفاة 5 أشخاص بورش بناء سد المختار السوسي وإجراء مهمة تفتيش فورية لمراقبة شروط السلامة في أوراش السدود قيد الإنجاز

على إثر الحادث المأساوي الذي وقع يوم الأحد 26 يناير الجاري في ورش بناء سد المختار السوسي بإقليم تارودانت، والذي أسفر عن وفاة خمسة من العاملين في الورش نتيجة انفجار قنينة غاز، قدم السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تعازيه الخالصة لأسر الضحايا.

وقد قرر السيد الوزير إيفاد لجنة إلى مكان الحادث للبحث في ظروف وملابسات الوفاة. وبالموازاة، أعطى تعليماته إلى المصالح المختصة بالوزارة، في خطوة استباقية، لإجراء مهمة تفتيش فورية تهدف إلى تقييم تدابير السلامة المعتمدة في جميع أوراش بناء السدود قيد الإنجاز بمختلف أنحاء المملكة.

وجدير بالذكر أن القانون المغربي يُلزم الشركات المتعهدة بضمان شروط سلامة العاملين وغيرهم من الأشخاص المتواجدين في أوراش البناء، وذلك من خلال وضع خطط للوقاية من المخاطر المهنية والتطبيق الصارم لتدابير السلامة.

وصرح السيد نزار بركة في هذا الصدد: « السلامة في أوراش البناء تمثل أولوية قصوى في بلادنا. وتهدف مهمة التفتيش التي أطلقتها وزارة التجهيز والماء إلى التأكد من التطبيق الصارم للقوانين والمعايير المتعلقة بالسلامة في جميع أوراش السدود الجديدة . »