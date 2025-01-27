DRISS BELAARBI (FILALI) إدريس بلعربي( فلالي)

محمد حتحوت



لاعب من الزمن الجميل لا يعرفه جيل اليوم سنقدمه عبر صفحتنا هذه لانه من ضمن اللاعبين القدامى الذين تركوا بصمتهم الكبيرة مع فريق جمعية اهل وادي زا بتاوريرتASOZT. انه ادريس بالعربي الملقب بالفيلالي تيمنا بمحمد الفلالي اللاعب السابق للفريق الوطني ومولودية وجدة اطال الله في عمره. فلالي او ادريس الإنسان الكتوم والقليل الكلام عرف بدايته الكروية بفريق الحي بالهندية او النهضة حاليا ونظرا لما كان يتميز به من مهارات كروية التقطته اعين المشرفين على جمعية اهل وادي زا وهو في سن مبكر واستطاع حجز مكانته مع الفريق الاول الى جانب نجوم الفريق انذاك وعلى راسهم محمد لخديم ومحمد عالم وعبدالله لخديم رحمه الله ومحمدين الصالحي وبهرة حسين وبهرة الزبير واحمد النايلي رحمهم الله واخرون. سي ادريس كان معروفا بهدوئه وصرامته وطيبوبته في نفس الوقت. يلعب بالقدمين اليسرى واليمنى مما جعله يلعب ظهيرا ايسر او ايمن متميز وسريع ويتقن دور المراقبة الصارمة ويمتاز بانزلاقاته التي كان يستعملها بإتقان رغم الأرضية الصلبة . سي ادريس لم يسعفه الحظ لمواصلة مسيرته داخل الميادين الكروية نظرا لدخوله ميدان الشغل مبكرا . ورغم ذلك فقد بقي اسمه موشوما في ذاكرة الذين جاوروه في الفريق او الذين شاهدوه وهو يبدع في رقعة الملاعب وما زال البعض منهم يتذكر قتاليته ودفاعه المستميت عن فريقه وانضباطه في التداريب وأثناء المباريات اضافة إلى تعامله الطيب مع الجميع زملاء وخصوما وحكاما . سي إدريس دخل ميدان الوظيفة من بابه الواسع وضمن له ولاسرته مستقبلا سعيدا ويستقر حاليا بمدينة الرباط، تحياتي لك اخي وصديقي ادريس ادام الله عليك الصحة والعافية واطال الله في عمرك. والى لقاء اخر مع لاعب اخر من الزمن الجميل ورقة من إنجاز Mohamed Hathout