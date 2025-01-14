أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 09 يناير 2025

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المحافظة على الرهون البحرية:

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 09 يناير، على مشروع مرسوم بشأن المحافظة على الرهون البحرية، قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1124 بتغيير المرسوم رقم 2.73.454 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تغيير مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.454 بشأن المحافظة على الرهون البحرية، وذلك من خلال التنصيص على أن تمارس مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن مباريات التبريز للتربية والتكوين:

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 09 يناير، على مشروع المرسوم رقم 2.24.833 بشأن مباريات التبريز للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحيين الإطار القانوني المتعلق بمباريات التبريز، وذلك بهدف المواءمة مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.90.935 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) المتعلق بمباراة التبريز للتعليم الثانوي، وذلك من خلال تحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التبريز للتربية والتكوين في مختلف التخصصات، قصد ولوج إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الأولى.

مجلس الحكومة يطلع على اتفاقيتين دوليتين موقعتين بين المغرب وأذربيجان:

اطلع مجلس الحكومة، يوم الخميس 09 يناير، على اتفاقيتين دوليتين موقعتين بين المغرب وأذربيجان، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الاتفاق الأول يتعلق بالاتفاق الإطار للتعاون في مجال اللوجيستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان الموقع بالرباط في 13 نوفمبر 2023، ومشروع القانون رقم 13.24 يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور.

وقال السيد بايتاس إن هذا الاتفاق الإطار يهدف إلى تأسيس تعاون يكفل المنفعة المشتركة بين البلدين في مجال اللوجستيك، وتحسين السلاسل اللوجستية، المتعلقة بالمبادلات التجارية بينهما، وكذا تطوير المهارات في مهن اللوجستيك.

وأضاف الوزير أن الاتفاق الثاني يتعلق باتفاق تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان في مجال الطاقة، الموقع بالرباط في 13 نوفمبر 2023.

ويهدف هذا الاتفاق، يضيف السيد بايتاس، إلى تحديد أسس ومعايير التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وذلك من خلال تبادل المعلومات في مجالي النفط والغاز، واستكشاف إمكانيات التعاون في قطاع الخدمات المتعلقة بمصادر الطاقة، وإجراء البحوث العلمية والتقنية ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، والتعاون في مجال الطاقات المتجددة وكيفية استخدامها.

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا:

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 09 يناير، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين السيد رحيم الطور، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيد جمال حنفي، مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، أيضا، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين السيد محمد جعيفر، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة العيون– الساقية الحمراء.

(ومع: 09 يناير 2025)