Les Délégué de 40 pays Africains en conclave à Marrakech En préparation à la 15ᵉ Conférence des Parties à la Convention Ramsar sur les Zones Humides (COP15)

Mohammed Drihem

Dans la perspective d’harmoniser les positions africaines et à débattre des enjeux stratégiques liés à la conservation et à l’utilisation durable des zones humides en préparation à la 15ᵉ Session de la Conférence des Parties à la Convention Ramsar sur les Zones Humides (COP15) qui aura lieu entre le 23 et le 31 juillet 2025 à Victoria Falls au Zimbabwe ; les Délégués d’une quarantaine de pays africains parties à la Convention Ramsar ainsi que des organisations internationales partenaires et des experts en gestion des zones humides se retrouvent en conclave à Marrakech du 08 au 10 janvier en cours dans le cadre d’une réunion régionale africaine préparatoire à cette évènement.

Lors de cette rencontre de grande envergure ; les participants ont eu à débattre de plusieurs thématiques clés dont notamment et entre autres : Le nouveau plan stratégique Ramsar 2025-2034, qui définit des objectifs ambitieux, tels que la promotion de la désignation de nouveaux sites d’importance internationale pour renforcer la connectivité écologique, notamment pour les habitats des oiseaux migrateurs, le rôle des zones humides dans la mise en œuvre du Cadre Mondial pour la Biodiversité (CMB), adopté lors de la COP15 de la Convention sur la Diversité Biologique, en tant qu’espaces essentiels pour la biodiversité et la résilience climatique et enfin, le renforcement institutionnel de la Convention Ramsar, visant à améliorer son cadre de gouvernance, sa reconnaissance internationale et la mobilisation de financements pour la conservation de ces écosystèmes vitaux.

Dans son mot d’ouverture prononcé à l’occasion lors de la cérémonie inaugurale qu’il a présidé, M. Abderrahim Houmy, Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) qui a mis en relief les efforts du Royaume en matière de conservation des ressources en eau et des zones humides a souligné que, depuis son adhésion à la Convention Ramsar en 1980, le Maroc a inscrit 38 sites sur la Liste des zones humides d’importance internationale.

Depuis son adhésion à la Convention Ramsar en 1980 a-t-il précisé, le Royaume du Maroc a adopté une politique proactive pour concilier développement économique et préservation de la biodiversité. Guidé par les Hautes Orientations Royales, le Royaume a déployé une approche inclusive et participative alignée sur les Objectifs Onusiens de Développement Durable 2030.

Pour A. Houmy, la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » incarne cet engagement, offrant des réponses adaptées pour préserver les zones humides, renforcer la résilience des populations locales et réconcilier les citoyens avec ces espaces. Le plan d’action national pour la conservation des zones humides, en tant qu’outil stratégique, soutient ces efforts en offrant une vision intégrée pour tous les écosystèmes a-t-il précisé.

Selon le DG de l’ANEF ; cette rencontre de Marrakech revêt une importance particulière, notamment à l’approche de la COP 15, qui verra l’adoption du nouveau Plan stratégique Ramsar 2025-2034. Ce plan vise à intégrer des solutions innovantes pour répondre aux impacts des changements climatiques et à promouvoir la désignation de nouveaux sites d’importance internationale.

Conformément aux Hautes Orientations Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le Glorifie, le Royaume du Maroc poursuit son engagement ferme en faveur de la préservation des écosystèmes humides. La Stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 », lancée par Sa Majesté en 2020, offre des solutions concrètes pour protéger et restaurer ces écosystèmes, tout en améliorant les conditions de vie des populations locales et en réconciliant le citoyen avec ces espaces naturels.

Dans ce cadre, l’ANEF prévoit l’inscription de 10 nouveaux sites Ramsar d’ici la fin de 2025, portant ainsi le total national à 48 zones humides d’importance internationale ainsi que le renforcement des outils techniques et des instances de gouvernance pour une meilleure coordination entre les acteurs étatiques, non étatiques et partenaires internationaux.

Membre du Comité Permanent de la Convention Ramsar pour la période 2022-2025 en tant que représentant de la sous-région Afrique du Nord, le Maroc joue un rôle stratégique dans les instances internationales de gouvernance environnementale. Cette position lui permet de porter la voix de l’Afrique pour relever les défis de la conservation, de la restauration et de l’utilisation durable des zones humides africaines.

A noter que cette réunion de Marrakech constitue une plateforme essentielle pour consolider la coopération entre les pays africains et promouvoir des partenariats transfrontaliers visant la conservation de la biodiversité et des zones humides. À travers cet événement, le Maroc réaffirme son rôle de leader régional et son soutien à toute initiative en faveur de la préservation de ces écosystèmes, essentiels pour le développement durable et la lutte contre les effets des changements climatiques.