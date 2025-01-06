« المأزق في نزاع الصحراء: فهم دور الجزائر والطريق إلى الحل »، مؤلف ياسمين حسناوي، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت

عبدالقادر كتـــرة

نشرت مؤخراً ياسمين حسناوي، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية الدولية في الكويت كتابا حول الصحراء المغربية تحت عنوان « المأزق في نزاع الصحراء: فهم دور الجزائر والطريق إلى الحل »، ثمرة جهود سنوات من البحث والمقابلات والحوارات مع أكثر من ثلاثين شخصية رئيسية.

ويهدف هذا العمل، الذي نشره « Rowman & Littefield » في أمريكا باللغة الإنجليزية، إلى سد فجوة مهمة في الأدب الناطق باللغة الإنجليزية حول مسألة الصحراء المغربية.

تعود السيدة الحسناوي إلى الأفكار الرئيسية في كتابها حيث تقدم رؤية غير مسبوقة لواحد من أكثر الصراعات الطويلة والمستمرة في شمال إفريقيا.

وتشرح الكاتبة منهجها العلمي المبني على مسح ميداني متعمق تم إجراؤه في حوالي عشرة دول.

والأفضل من ذلك، أنه يوضح، بالأدلة الداعمة، تورط الجزائر المباشر في إدامة الصراع، وتفكيك الحجة الجزائرية الرسمية وتسليط الضوء على الآليات المعقدة للسياسة الخارجية للجار الشرقي.

تدعو السيدة الحسناوي القراء والمهتمين والمؤرخين والسياسيين وكل من يريد فهم هذا الصراع المختلق من طرف النظام العسكري الجزائري، إلى اكتشاف العوامل التاريخية والأيديولوجية والجيوسياسية الرئيسية الكامنة وراء الموقف الجزائري، فضلا عن تأثير هذا الصراع على العلاقات الجزائرية المغربية والاندماج الإقليمي للمغرب العربي.

هذا الكتاب »المأزق في نزاع الصحراء: فهم دور الجزائر والطريق إلى الحل »،

زبدة سنوات من البحث والتمحيص وللتدقيق والتحليل، وهو أحد الأدوات الأساسية لأي شخص مهتم بالديناميكيات الجيوسياسية المعقدة في شمال إفريقيا.

ياسمين الحسناوي .. كفاءة مغربية بمواصفات دولية‎(نبذة قصيرة عن مسيرة الكاتبة نشرت في موقع هسبريس)ياسمين الحسناوي .. كفاءة مغربية بمواصفات دولية‎قبل حوالي 14 سنة، حزمت الشابة المغربية المنحدرة من المحمدية، ياسمين الحسناوي عزمها ، وتأبطت حلمها ، منطلقة نحو الديار الأمريكية في رحلة طويلة بحثا عن المعرفة والعلم ، فانتهى بها المطاف أستاذة بالجامعات الأمريكية، وهو ما وفر لها فضاء متميزا، لتكريس حضورها المعرفي والثقافي والحقوقي ، من أجل المرافعة عن القضايا الوطنية.

في بلاد الفرص والأحلام والاختلاف والحريات، تمكنت الأستاذة الجامعية ياسمين الحسناوي، من تكريس حضورها القوي في عدة مجالات ، وهو ما حولها في ظرف وجيز إلى نموذج للمرأة المغربية ، التي تجمع بين الكفاءة العلمية العالية، والتعاطي الاستباقي ، بديار المهجر، مع مختلف القضايا الوطنية ، خاصة قضية الصحراء المغربية.

وبالنظر لمكانتها العلمية والحقوقية والثقافية، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحتها سنة 2010، جائزة ، كاعتراف بالدور الكبير الذي قامت به في نشر الثقافة المغربية بالجامعات الأمريكية.