بطاريات الليثيوم: العالم المغربي رشيد اليزمي يحصل على براءة اختراع في الصين

الخميس 19 دجنبر، 2024

حصل العالم المغربي رشيد اليزمي مؤخرا على براءة اختراع جديدة في الصين تتعلق بتقنيته في الشحن السريع لبطاريات الليثيوم، الموجهة بشكل خاص للسيارات الكهربائية.

وقال السيد اليزمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك « أنا فخور بأن أعلن أنه بعد اليابان في فبراير الماضي، جاء الدور على الصين لمنحنا براءة اختراع عن تقنية الشحن السريع للبطاريات، وخاصة للسيارات الكهربائية « .

وتعتمد هذه التقنية على منهجية مبتكرة تعرف بـ « الجهد غير الخطي »، مما يمكن من تقليص مدة شحن بطاريات الليثيوم بشكل كبير.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت في سنغافورة، حيث يقيم الباحث، أداء استثنائيا، حيث وصلت أوقات الشحن إلى 15 دقيقة، وحتى 5 دقائق في بعض الحالات.

ويأتي هذا الابتكار في سياق تطوير الطاقات المتجددة بالمغرب، لاسيما بعد توقيع اتفاقية استثمار بقيمة 1,3 مليار دولار بين المجموعة الصينية الأوروبية لبطاريات السيارات الكهربائية » غوشن هاي تيك » والحكومة المغربية لبناء وحدة صناعية ضخمة بالقنيطرة.

وسبق لليزمي انجاز اكثر من 200 اختراع، فضلا عن 250 اصدار علمي.

ومع: 18 ديسمبر 2024