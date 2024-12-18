بلاغ صحفي

الدار البيضاء، 18 دجنبر 2024

حوادث السيارات: أطلنطاسند تقلّص مدة الخبرة

والتعويض إلى 60 دقيقة فقط!

تواصل شركة أطلنطاسند للتأمين إستراتيجيتها في ابتكار خدمات لفائدة مؤمنيها من خلال طرح خطة عملها لتطوير تجربة الزبناء الخاصة بخدمات ما بعد الحوادث ذات الأضرار المادية للسيارات. وقد أطلقت الشركة خدمة جديدة تتعلق بالخبرة السريعة عن بعد. فأطلنطاسند تقدم وعدا يتجاوز إنجاز الخبرة في أقل من ساعة لتشمل هذه المدة التعويض كذلك. التفاصيل!

في إطار سعيها المستمر لتحسين تجربة زبنائها، تعمل أطلنطاسند للتأمين على ابتكار خدمات مستحدثة، ويظهر ذلك في إطلاقها للخدمة الجديدة الخاصة بالخبرة عن بُعد » (EAD)، وذلك في حالة وقوع ضرر مادي للسيارة ناتج عن حادث. وهي تهدف بذلك إلى أن تجنِّب مؤمنيها عدة إكراهات: انتظار موعد لقاء الخبير، التنقّل، عرض تكلفة الإصلاح، بالإضافة إلى جميع إجراءات التعويض.

إن أطلنطاسند للتأمين ستقدم لزبنائها خدمة الخبرة السريعة التي لا تتطلب تنقّلا أو تحديد موعد مع الخبير. وسوف يتم من الآن فصاعداً تنفيذ عملية الخبرة بأكملها ا عن بُعد مع وعدٍ بإنجازها في أقل من ساعة.

ومن خلال نفس الرؤية التي تمتلكها الشركة لتطوير تجربة الزبناء وتقديم أفضل خدمة لمؤمنيها في أقل وقت ممكن، فإنها تلتزم أيضاً بتقديم التعويض في غضون ساعة واحدة، وذلك بمجرد إجراء الخبرة وقبول الزبون للعرض. ويُصرف هذا التعويض عبرَ التحويل النقدي في عدد من مؤسسات الأداء الشريكة.

وتعتبر هذه الطريقة المبتكَرة في خدمة الزبناء طريقة معهودةً لدى أطلنطاسند للتأمين التي انخرطت منذ سنة 2018، في بحث متواصل عن طُرق تحسين وتطوير تجربة الزبناء. وفي هذا السياق كانت أطلنطاسند للتأمين أولّ من أطلق في المغرب الأداء النقدي لمؤمنيها بمركز التعويض السريع « أوطو كاش » كما كانت سبّاقة لإطلاق التأمين المتخصص l’assurance affinitaire، وأول من استخدم الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق خدمة Chat bot و إدراجه في تطبيقات المراسلات الفورية. وهذه فقط مجرد أمثلة عن خدمات أخرى متعددة. وفي الآونة الأخيرة، أطلقت أطلنطاسند تأميناً مخصصاً لسائقي الشاحنات الكبرى و الصغرى، إضافةً إلى التأمين المهني المتعدد المخاطر الذي يوفر للزبناء خدمات مبتكَرة من حيث التواصل مع مقدِّمي خدمات الإصلاح.

تعتزم أطلنطاسند للتأمين مواصلة ديناميتها الابتكارية خدمةً لمؤمنيها، كما تطمح إلى جعل حياتهم أسهل، من خلال الاقتراب أكثر فأكثر من احتياجاتهم.

نبذة عن أطلنطاسند للتأمين:

رأت أطلنطاسند النور يوم 25 شتنبر 2020 بعد اندماج شركتي التأمين التابعتين لمجموعة هولماركوم. وتعد أطلنطاسند للتأمين شركة مرجعية ذات خبرة تراكمية تمتد لأكثر من 170 سنة، كما أن لديها أكثر من 600 موظفًا، وشبكة تضم ما يقرب من 400 نقطة بيع.

تطمح أطلنطاسند للتأمين إلى التموقع كشركة تأمين مغربية مرجعية، هدفها الأساسي هو تحقيق التميز. وذلك من خلال تقديم منتجات مبتكرة، وضمان خدمة فائقة الجودة لعملائها وشبكة وُكلائها ووُسطائها على حد سواء.