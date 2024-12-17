وجدة: انطلاق مشروع تهيئة سوق جديد بجماعة أهل أنكاد لتعويض وإيواء تجار سوقي الجمعة والأحد

تقرر إنشاء فضاء جديد بجماعة أهل أنكاد الذي انطلقت أشغال تهيئته ليكون جاهزا لاستئناف النشاط التجاري للتجار المتضررين من إغلاق سوقي الجمعة والأحد، ولقد تم تخصيص وعاء عقاري تابع للجماعة السلالية المحاميد بقيادة أهل أنكاد، وفق التحديد الإداري B/337، بمساحة إجمالية تتجاوز ثمانية هكتارات

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وذلك في انتظار تهيئة السوق الجديد الذي سيشكل فضاء مناسب لإيواء التجار المتضررين، مع ضمان استمرارية أنشطتهم التجارية وتأمين مصدر قوتهم اليومي، و يأتي هذا السوق ليكون بديلاً عن سوقي الجمعة والأحد، وذلك بشراكة بين مجلس جهة الشرق وجماعة أهل أنكاد بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين درهم بغية توفير حلول عملية هادفة إلى إنعاش النشاط الاقتصادي وتحقيق تجربة تسوق مريحة وآمنة لمرتاديه من سكان مدينة وجدة والمناطق المجاورة.

إن أشغال التهيئة تجسد التوجه الجاد نحو تنمية المدينة وتطوير بنيتها التحتية وفق أحدث المعايير العصرية، بما يسهم في تعزيز جاذبيتها الاقتصادية وتلبية احتياجات التجار والساكنة، كما أن مثل هذه المشاريع هي بمثابة فرصة واعدة لتعزيز الحركة التجارية وتحقيق التنمية المحلية، من خلال خلق بيئة تجارية حديثة تشجع على النشاط الاقتصادي وتحقق التوازن المنشود بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

) مكتب الاتصال بالولاية )