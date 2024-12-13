عزيز باكوش

شكل موضوع « الصحافة الاستقصائية ومنهجية البحث العلمي في تغطية الحروب والنزاعات » على مدى يومين بفاس – المغرب – محور مؤتمر دولي ضم نخبة من الخبراء والأكاديميين وأساتذة الجامعة في مجال الصحافة والإعلام يتعلق الأمر بحدث علمي له راهنيته عرف مشاركة معتبرة من مختلف الجامعات العربية والمراكز البحثية مثل ومصر وتونس والأردن ولبنان والعراق والجزائر واليمن المغرب وقطر وتركيا .

المؤتمر الدولي الذي نظمه مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس، واحتضن فعالياته مركز الندوات والتكوين بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بشراكة مع المؤتمر الدولي حول « بشراكة مع مركز الجزيرة للدراسات AL Jazeera Centre For Studies بالدوحة تدارس على مدى يومين 4و5 دجنبر الجاري مهنة الصحافة بتجنيساتها وأنجع السبل لممارستها مبرزا ما للصحافة الاستقصائية على نحو خاص من أهمية في حقل الصحافة والإعلام .ما حفز التجارب المعروضة وانفتاحها على إدراج الصحافة الاستقصائية ضمن المناهج الدراسية بمختلف المعاهد والمؤسسات الموضوعاتية بالمغرب .

وتضمن برنامج اليوم الأول الأربعاء 4 دجنبر 2024 الجلسة الافتتاحية الأولى وترأسها د . محمد الزوهري أستاذ عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس فاس ،وعرفت كلمات افتتاحية لكل من أ.د. مصطفى اجاعلي، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله الذي اعتبر الحدث فرصة حقيقية أمام الطلبة الباحثين في مجال الإعلام والتواصل سواء للاطلاع على المستجدات والتطورات المتسارعة في الحقل الإعلامي عامة أو في مجال الصحافة الاستقصائية على وجه الخصوص، مركزا على أهمية الصحافة الاستقصائية في ارتباطها بمناهج البحث العلمي والذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من القضايا والمحاور المقترحة للبحث والدراسة.مؤكدا في السياق ذاته حرص الجامعة على تحقيق الأهداف الكبرى المتسقة مع رؤية الإصلاح والتنمية الشاملة، في المجالات البحثية والتعليمية والمجتمعية.

د. محمد المختار الخليل، مدير مركز الجزيرة للدراسات من جهته اعتبر المؤتمر فرصة سانحة وعنوانا بارزا لبناء وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين المركز والمؤسسات الجامعية المغربية. اللقاء يشكل فرصة للوقوف عند العلاقة بين الصحافة الاستقصائية ومنهجية البحث العلمي مع الباحثين والمختصين في المجال، من أجل الوصول إلى صحافة استقصائية قائمة على منهجية علمية، وتؤدي دورها المطلوب، خاصة في تغطية النزاعات والحروب بمصداقية وموضوعية .

من جهته ، أبرز مدير مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل، د .محمد القاسمي، أن المؤتمر ينعقد في سياق عالمي خاص يتجه فيه الإعلام إلى النهوض بأدوار جديدة تتلاءم مع التطورات التي يشهدها مجال العلوم والتقنيات، حيث « لم يعد الإعلام الجديد مجرد ناقل للأخبار وناشر لها، بل أصبح صانعا لها وموجها للرأي العام ».

وهو ما ذهب إليه كل من أ.د. سمير بوزويتة، عميد كلية الآداب سايس بالنيابة ود. ، المصطفى عمراني ممثل اللجنة التنظيمية للمؤتمر، ورئيس شعبة علوم الإعلام والتواصل حيث أكدا على أهمية هذا اللقاء في تنوير مناهج البحث وطرق تدبير النزاعات والحروب من خلال تغطية إعلامية تراعي المصداقية والتحري وتقديم عرض إعلامي رصين »، وكذا تقديم أدوات منهج البحث العلمي كإطار ومدخل للباحثين للنهوض بمجال الصحافة الاستقصائية. »

في جلسة المتحدث الرئيس يسر فقراتها د. محمد الركراكي، باحث في علوم الإعلام والتواصل بالرباط. قدم أ.د. الصادق الحمامي، مدير معهد الصحافة وعلوم الإخبار بجامعة منوبة، تونس ورقة بعنوان » التجربة العربية في مجال الصحافة الاستقصائية، تونس نموذجًا »

وفي محور « مناهج البحث العلمي ودورها في تعزيز قواعد الصحافة الاستقصائية أدارها أ.د. محمد لروز عميد كلية الآداب بمكناس وتضمنت أربع مداخلات » البحث العلمي في الصحافة الاستقصائية تكريس للتخصص الصحفي . المتدخل أ. د. وفاء أبو شقرا، أستاذ التعليم البحث العلمي في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية « .

ذ. عبد الله سالم باخريصة، محاضر بقسم الصحافة والإعلام في جامعة حضرموت، اليمن

عنوان المداخلة «المنهجية العلمية وعلاقتها بعمق المضامين الاستقصائية للتحقيقات الصحفية في اليمن »

» مناهج الاستقصاء الصحفي وأثرها في تعزيز جودة التحقيقات الاستقصائية «د. محمد كريم بوخصاص، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة المولى إسماعيل بمكناس المغرب

« تطبيقات المنهج العلمي في تقارير « استقصائية عربية وعالمية: تحليل نقدي » د. عزام أبو الحمام، باحث في علوم الإعلام والاتصال الأردن. حيث جرت مناقشة لمختلف مضامين العروض الأربع.

أما في محور » أخلاقيات العمل الصحفي الاستقصائي وتحدياته في زمن الحروب والنزاعات يسر فقراتها أ.د. لقاء مكي، باحث أول بمركز الجزيرة للدراسات. وتضمنت أربع مداخلات » أخلاقيات الصحافة الاستقصائية في ضوء نظرية المسؤولية الاجتماعية » أ.د. سليمان صالح، رئيس قسم الصحافة سابقًا بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، مصر.

» المعايير الأخلاقية والضوابط المهنية في الصحافة الاستقصائية في زمن الحرب » المغرب نموذجا ذ. عبد الصمد جطيوي باحث علوم الإعلام والاتصال، أستاذ زائر في الصحافة الاستقصائية: بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة المغرب .

» الصحافة الاستقصائية في زمن الحرب سعي نحو العدالة وسط التحديات » ذ. مرفت الشقطمي باحثة في علوم الإعلام والاتصال، تونس .

« استخدام الصحفيون لشبكات التواصل الاجتماعي والمصادر المفتوحة في تغطية الحرب على غزة ودورها في إثراء الصحافة الاستقصائية « ذ. أحمد رضوان، باحث في علوم الإعلام والاتصال فلسطين. كما تم فسح المجال لمناقشة لمختلف مضامين العروض الأربعة

في اليوم الثاني من المؤتمر في جلسة المتحدث الرئيس، قاربت د. منى مجدي عبد المقصود،أستاذة بقسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مصر » تجربة الصحافة الاستقصائية في جامعة القاهرة وتأثيرها في الحقل الصحفي معرفيا ومهنيا » مدير الجلسة: د. هشام كزوط، باحث في علوم الإعلام والاتصال نائب عميد كلية الآداب بوجدة.

في محور « : الصحافة الاستقصائية والتكنولوجيات الحديثة مدير الجلسة أ.د. يونس لوليدي، كلية الآداب ظهر المهراز، فاس وعرفت الجلسة أربع مداخلات مع مناقشة مضامينها :

المتدخل د. علي شمس الزينات أستاذ الصحافة والإعلام الرقمي في كلية الإعلام بجامعة اليرموك، الأردن ،قدم ورقة بعنوان : توظيف صحافة البيانات في إنتاج التحقيقات الاستقصائية دراسة تحليلية للتحقيقات الأردنية المنشورة في موقع شبكة « أريج »

« تمثلات الصحفيين التونسيين حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مراحل الإنتاج الاستقصائي » ذ. صبرين المطماطي، باحثة في علوم الإعلام والاتصال، تونس .

» منهج الاستقصاء والاستبيان في الصحافة التليفزيونية: برنامج « 45 الله دقيقة » بالقناة الأولى المغربية . نموذجا د. بلقاسم السهلي، أستاذ محاضر مؤهل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المغرب.

« تحديات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوظيفة الاستقصائية للعمل الصحفي: دراسة تحليلية مقارنة.أ. د. فاطمة الزهراء السيد، أستاذة الصحافة بجامعة القاهرة والأكاديمية الاستقصائية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية مصر.

الجلسة الرابعة محور : بيئة الصحافة الاستقصائية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان والعدالة » وشملت أربع مداخلات مدير الجلسة: أ.د. الحسان ،حجيج، كلية الآداب سايس، فاس : » الصحافة الاستقصائية ودورها في خدمة المجتمع وتقييم تجربة دليل « أريج ». المتدخلة ذ. رنا الصباغ كبيرة محرري مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد الأردن .

» الصحافة الاستقصائية والتحول والعلوم السياسية الديمقراطي: سؤال العلاقة – دراسة الحالة المغربية د. عمر احرشان، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش المغرب .

البيئة القانونية والمؤسساتية والسياسية لدعم الصحافة الاستقصائية ». د. ياسر يوسف، أستاذ القانون بجامعة بحري الأهلية، السودان.

« الكتابة للصحافة الاستقصائية والاجتماعية ومداخلها النظرية المفسرة: دراسة في الأسس والأساليب د. حفيظ حفاظ، أستاذ غير متفرغ بكلية العلوم الإنسانية بالجامعة الأورومتوسطية فاس المغرب. مناقشة

الجلسة الخامسة محور: تطوير العمل الصحفي الاستقصائي ودوره في تشكيل الرأي العام مدير الجلسة:د بلقاسم السهلي أستاذ محاضر مؤهل بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس وتضمنت ثلاث مداخلات وورشة موضوعاتية . عنوان المداخلة « الحضور الباهت للصحافة الاستقصائية بالمشهد الإعلامي المغربي غياب البيئة التمكينية أم ضعف التكوين الأكاديمي ؟ ذ. عمر أمدي، باحث في دراسات الإعلام والاتصال المغرب.

د. سعيد ممادي، باحث في علوم الإعلام والاتصال، المغرب » تأثير التحقيقات الاستقصائية التليفزيونية على الرأي العام العربي: برنامج تحقيقات الجزيرة نموذجًا » د. محمود النجار رئيس مركز بغداد لتطوير الإعلام والدراسات العراق . »رؤية العمل الصحفي الاستقصائي وتشكيل الرأي العام في العراق.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني والأخير بورشة موضوعاتية حول تدريب طلبة الإعلام والتواصل على تقنيات البحث في الصحافة الاستقصائية د. منى مجدي عبد المقصود أستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مصر . وتميز حفل الختام بتقديم الأذرع والهدايا الرمزية لضيوف المؤتمر .

ويهدف المؤتمر إلى رصد التحديات التي تواجه وسائل الإعلام في الالتزام بالمبادئ المهنية في استقصاء الحقائق، خاصة في ظل تنافس الأجندات الدولية وتعارض مصالح المؤسسات الإعلامية. ويسعى أيضا إلى تقصي واقع أخلاقيات الصحافة الاستقصائية، والبحث في المنهج الصحفي الاستقصائي القائم على مرتكزات البحث العلمي، وتسليط الضوء على بعض التجارب العربية والعالمية للصحافة الاستقصائية، وإبراز أهمية التكنولوجيات الحديثة في العمل الصحفي الاستقصائي. »

محاور عدة سلط من خلالها الخبراء المغاربة والعرب الضوء على العلاقة القائمة بين الصحافة الاستقصائية ومنهجية البحث العلمي.ودورها في تعزيز قواعد الصحافة الاستقصائية استلهام المنهج العلمي في الخطوات العملية لإعداد التحقيق الصحفي. وتأثيرها في جودة العمل الصحفي الاستقصائي. وكذا المعايير الأخلاقية والضوابط المهنية في الصحافة الاستقصائية. مع ما تفرضه من تحديات العمل الصحفي الاستقصائي في زمن الحروب والنزاعات. كما تدارسوا سبل الحماية القانونية للصحفيين خلال الحروب والنزاعات. وتحروا بيئة الصحافة الاستقصائية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان والعدالة البيئة القانونية والمؤسساتية والسياسية لدعم الصحافة الاستقصائية. الصحافة الاستقصائية وعلاقتها بالسياق الديمقراطي – الدور الرقابي للصحافة الاستقصائية وكشف انتهاكات حقوق الإنسان. – كيف يسهم العمل الصحفي الاستقصائي في تحقيق العدالة؟ الوضع الأكاديمي للصحافة الاستقصائية ومستقبلها في العالم العربي في ظل انتشار الأخبار المزيفة والتضليل الإعلامي، والدعاية بأشكالها المختلفة لدعم أطراف النزاع والقوى المتصارعة.