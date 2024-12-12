رسالة مفتوحة الى السيد رئيس الجماعة الحضرية لوجدة حول كثرة الكلاب الضالة بحي لازاري

من سكان حي لازاري وجدة

إلى السيد رئيس جماعة وجدة المحترم

نحن، سكان حي لازاري، يؤسفنا أن نرفع إليكم هذه الشكاية التي تتعلق بتفاقم ظاهرة الكلاب الضالة واعتداءها على السكان خاصة النساء والأطفال وكبار السن في منطقتنا وتكدير صفو حياتنا خاصة بالليل حيث أنها لا تتوقف عن النباح وتعترض سبيل المارة خاصة في الصباح الباكر حين يتوجه الناس إلى مساجدهم و طلب أرزاقهم وعند خروج بناتنا وأولادنا إلى مدارسهم.

إننا السيد الرئيس إذ نعبر لكم بهذه الرسالة عن قلقنا الشديد إزاء هذه المشكلة المتفاقمة بتزايد أعداد هذه الحيوانات ندعو سيادتكم إلى اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة والفعالة مع كل الجهات المسؤولة لمعالجة هذه الظاهرة في أقرب وقت.

وفي انتظار تدخلكم العاجل تفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

سكان حي لازاري وجدة