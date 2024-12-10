المغرب ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية يعززان شراكتهما في مجال الماء

توقيع اتفاقية تمويل على هامش انعقاد منتدى الاستثمار الإفريقي بقيمة إجمالية تبلغ 104,7 مليون يورو.

فكري ولد علي

قام أخيرا السيد طارق همان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسيدة نينا نوابوفو، نائبة رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية المكلفة بشؤون التنمية الإقليمية والتكامل وتقديم الخدمات، بتوقيع اتفاقية تمويل مقدمة من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 104,7 مليون يورو، وذلك على هامش انعقاد منتدى الاستثمار الإفريقي.

ويهدف هذا التمويل، الذي تم توقيع اتفاقيته بحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد أكينوومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إلى رقمنة منظومات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتقوية إنتاج الماء الصالح للشرب في عدة حواضر (أسفالو، بوهودة، أغوراي)، وتحسين أداء أنظمة التزويد بالماء الشروب في عدة جهات بالمملكة.

ويشكل هذا التمويل نقطة تحول رئيسية، وذلك باعتباره الدعم الأول من نوعه من البنك الإفريقي للتنمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في مجال تمويل عمليات مبتكرة تتعلق برقمنة الأنشطة المرتبطة بالماء في المكتب.

وبهذه المناسبة، قام السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتوقيع اتفاقية الضمان المتعلقة بالقرض المذكور مع السيد هشام زناتي السرغيني، المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة.

والجدير بالذكر، أن هذه الشراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الإفريقي للتنمية، في مجالي الماء الشروب والتطهير السائل تعود لسنة 1978، بمساهمة مالية إجمالية للبنك تبلغ حوالي 9 مليارات درهم.

وللإشارة، يعتبر المكتب الشريك الأول للبنك الإفريقي للتنمية على المستوى الوطني والدولي.

كما سيساهم هذا التمويل في تعزيز ثقة الممولين الدوليين من أجل مواكبة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في تنفيذ استراتيجيته ودعم قدرته على إنجاز مشاريع مبتكرة.