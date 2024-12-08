السياحة : المجلس الجهوي للسياحة بجهة فاس-مكناس ينظم ورشة عمل مع منظمي الرحلات السياحية الأجانب

محمد الدريهم

نظم المجلس الجهوي للسياحة بجهة فاس-مكناس يوم الخميس الماضي 05 دجنبر 2024، ورشة عمل بمشاركة حوالي ثلاثين منظما سياحيا من إسبانيا والبرتغال وإيطاليا والسنغال وغيرها من الدول، جاءوا للمشاركة في فعاليات المعرض الدولي للسياحة ”فيتام“ الذي احتضنته مدينة مكناس من 03 إلى 05 دجنبر الجاري.

وقد أتاحت ورشة العمل، التي عقدت في فاس، فرصة كبيرة لعقد لقاءات ثنائية بين هؤلاء المنظمين السياحيين الأجانب ومجموعة من المنعشين السياحيين من جهة فاس-مكناس، بما في ذلك أصحاب الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية وأصحاب الرياض.

بالنسبة للسيد أحمد السنتيسي، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بجهة فاس-مكناس، فإن هذا اللقاء يمثل نهاية الملتقى الدولي الكبير في مكناس، والذي كان فرصة لاستقبال ما بين 350 و400 مشارك. وقد سجل هذا العام حضورًا قياسيًا، حيث حضره عدد كبير من الزوار من الدول الأجنبية الصديقة مثل السنغال وفرنسا وإسبانيا والبرتغال والبرازيل وإيطاليا، دون أن ننسى الصين التي كانت ضيف شرف.

وأضاف أن الفرصة قد أتيحت لجميع هؤلاء الأشخاص خلال الأيام القليلة التي قضوها في مكناس للقاء بعضهم البعض، واكتشاف القليل من غنى منطقتنا الجميلة م ضواحيها, مظيفا أنه : ”بعد مكناس، حان الوقت الآن لزيارة مدينة فاس، مع العلم أننا نمتلك منطقة غنية جدا، حيث لدينا مدينتان عثيقتان عظيمتان، فاس ومكناس، ناهيك عن جميع المدن المحيطة بنا و المنتزهات الرائعة التي نمتلكها، مع بيئة طبيعية جميلة جدا وغنية ومتنوعة.

بالنسبة لأحمد الستيسي، هذه فرصة للعمل هذا المساء في هذه الورشة الكبرى التي ننظمها مع جميع منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر والفنادق والرياض وشركات النقل.

بالنسبة له، كل هؤلاء مدعوون لعقد اجتماعات ثنائية مع منظمي الرحلات السياحية الثلاثين الموجودين هنا اليوم، لتمكينهم من تبادل الأفكار وفتح إمكانيات العمل معاً.

وقد اختتم حديثه قائلاً: ”إن ما نتوقعه اليوم هو أن نجعل هذه المنطقة معروفة بشكل أفضل وأجمل من ذي قبل، وقبل كل شيء، نحن بصدد التحضير لكأس العالم 2030 وكأس أفريقيا 2025 تحت رعاية صاحب الجلالة حفظه الله. وهذا شيء مهم جدا بالنسبة لنا، لأن كل هؤلاء الناس جاؤوا لكي نبدأ العمل، وحان الوقت لكي تبدأ هذه المنطقة في العمل والعودة إلى المكان الذي تنتمي إليه وحيث يجب أن تكون، أي في المراكز الثلاثة الأولى.

من جهتها، أكدت حكيمة بلقصاوي، نائبة رئيس المجلس الجهوي لجهة فاس-مكناس المكلفة بالسياحة والتنمية المستدامة والبيئة، أن دور هذا النوع من التظاهرات التي تنظم هنا في فاس هو الترويج للسياحة في الجهة.

وحسب السيدة حكيمة بلقصاوي فإن مجلس الجهة والمجلس الجهوي للسياحة بفاس-مكناس قد وضعا خطة عمل للنهوض بالسياحة، كما وقعنا عدة اتفاقيات مع الشركاء العاملين في المجال لتطوير هذا القطاع.

كما أشارت ممثلة المجلس الجهوي لجهة فاس-مكناس إلى أن جهودا كبيرة بذلت لتطوير المواقع السياحية والهياكل الطرقية، وأن هناك جهودا كبيرة تبذل أيضا لتطوير النقل الجوي.