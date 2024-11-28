الأستاذ سي محمد بلوالي رئيس المجلس العلمي المحلي بتاوريرت سابقا في ذمة الله

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة الأستاذ الجليل الطيب ، رئيس المجلس العلمي المحلي بتاوريرت سابقا ، ابن تاوريرت ، واستاذ اللغة العربية باعدادية علال بن عبد الله خلال سبعينيات القرن الماضي سي محمد بلوالي …بهذه المناسبة الأليمة يتقدم طاقم الجريدة الألكترونية » وجدة سيتي » الى ابنائه وبناته وأصهاره ، واسرته الكبيرة والصغيرة باصدق عبارات التعازي …سائلين العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحماته وان يسكنه فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ، وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة …كما نسأله تعالى ان يلهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

قدوري الحسين مدير الجريدة الالكترونية وجدة سيتي