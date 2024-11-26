إيموزر كندر : حفل افتتاح المهرجان العشرين لسينما الشعوب

محمد الدريهم

احتضن المركب الثقافي لإيموزار كندر يوم الخميس 21 نونبر 2024، حفل الافتتاح الرسمي للدورة العشرين للمهرجان الدولي لسينما الشعوب الذي تنظمه جمعية نادي سينما المدينة من 21 إلى 24 نونبر في إيموزر كندر.

وتميزت هذه التظاهرة الافتتاحية بتقديم أعضاء لجنة تحكيم المسابقة السينمائية الدولية، وعرض شريط فيديو لمختلف عناوين الأفلام القصيرة المتنافسة، والتكريم الكبير الذي خصت به الفنانة فاطمة خير، وعرض لوحات فنية لفن أحيدوس من الأطلس المتوسط المغربي والفلامنكو الإسباني.

وحسب مصطفى أخرزوز، رئيس نادي إيموزر كندر السينمائي، فإن النادي ينظم هذه السنة الدورة العشرين لمهرجان سينما الشعوب الذي يمثل تحديا للجمعية التي تعتزم مواصلة تقديم أعمال سينمائية غنية ومتنوعة، حيث ستشهد هذه السنة مسابقة للأفلام القصيرة ومسابقة دولية تضم أفلاما من المغرب وليبيا وإسبانيا. ويتضمن البرنامج العام لفعالية هذه السنة ندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والسينما، والتي سيتناولها نقاد وباحثون سينمائيون مغاربة بالدراسة والتحليل، ونافذة على السينما الإسبانية، مع عروض لأفلام لمخرجين إسبان شباب. كما ستشهد دورة هذه السنة مشاركة عدد من نجوم السينما المغربية.

وأضاف أن الجانب الأهم في التظاهرة هو بالطبع تكريم اللجنة المنظمة للممثلة الموهوبة فاطمة خير تقديراً لأعمالها في صناعة السينما، وخاصة لتقريب جمهور المدينة من نجوم الشاشة المغربية.

وقالت المديرة الفنية للمهرجان هذه السنة، الممثلة والمخرجة ماجدة بنكيران، بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة العشرين للمهرجان الدولي لسينما الشعوب الذي تتشرف بكونها مديرته الفنية، إنه من المهم الإشارة إلى أن هذه الدورة الجديدة تقدم برنامجا غنيا بالأنشطة السينمائية والتكوينية، بما في ذلك ورشة عمل حول صناعة الأفلام. وورشة عمل حول تقديم الإخبار المباشر، يديرها الإعلامي الكبير محسن جبابدي، وورشة عمل حول كتابة السيناريو، يديرها الأستاذ رضى; وأضافت أن هناك تنوعا في البرنامج السينمائي، حيث أن هناك حضور قوي من إسبانيا كضيف شرف في هذه الدورة، و حفل الاعتراف وثقافة الاعتراف يخصص لأيقونة الشاشة المغربية الفنانة الكبيرة فاطمة خير، وتختتم بندوة حول السينما والذكاء الاصطناعي.

وأعربت نجمة سهرة افتتاح الدورة العشرين لمهرجان لسينما الشعوب الفنانة فاطمة خير، عن سعادتها بتواجدها في مدينة إيموزار كندر الجميلة في الدورة العشرين للمهرجان، موجهة الشكر لكل القائمين على المهرجان وكل المسؤولين وكل المهتمين بالسينما في هذه المدينة الجميلة والذين حضروا الدورة العشرين.

« كما قلت في كلمتي بهذه المناسبة، فإن الدورة العشرين تمثل جهدا كبيرا لهذا المهرجان للوصول إلى هذه الدورة، وأود أن أشكر كل سكان إيموزار المهتمين بالسينما. نحن نعلم أن السينما ليست مجرد تسلية أو متعة فقط، بل هي وعي ونشر للثقافة والوعي. وأود أن أهنئ مدينة إيموزار على هذا المهرجان العظيم، وكل القائمين عليه. »

يتنافس في هذه الدورة العشرين من المهرجان الدولي لسينما الشعوب الذي ينظمه نادي إيموزار للسينما في مدينة إيموزار بالمركب الثقافي إيموزار من 21 إلى 24 نوفمبر 2024، ثلاثة عشر فيلماً قصيراً، منها فيلمان من إسبانيا وفيلم من مصر وفيلم من ليبيا و09 أفلام مغربية قصيرة.

الأفلام المغربية المشاركة في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة لهذا العام هي : ”صولوفان“ للمخرج الريحاني ياسين، ’65 يوم‘ للمخرج أنس حطام، ’من أجلي‘ للمخرجة انتصار الأزهري، ’أيام رمادية‘ للمخرجة عبير فتحوني، ’يوم أو جزء من يوم‘ للمخرج بن جابر إبراهيم خليل, وفيلم ”أرواح“ للمخرج ياسين المجاهد، وفيلم ”ذكريات من أجل أوبيلي“ للمخرج الهواري غباري، وفيلم ”الزائر“ للمخرج رضوان لاكنين وفيلم ”بلمقلوب“ للمخرجة نعيمة زيتام.

وتشارك السينما الإسبانية في هذه المسابقة الدولية للأفلام القصيرة بفيلمي ”Rastros del Tiempo“ للمخرج خوانلو غالان و”Dَnde estلs، Samuel Bronston?“ للمخرج فيكتوريانو روبيو، بينما تشارك السينما المصرية بفيلم ”في اللحظة الأخيرة“ للمخرج أبانوب ميلاد، والسينما الليبية بفيلم ”أثر“ للمخرج فرج معيوف.