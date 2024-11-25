عبد السلام المساوي

فيروز هي لبنان …لبنان هو فيروز

فيروز هي عنوان لبنان…رمز وحدة لبنان…متعالية عن الملل والنحل….

فيروز هي الوطن ….هي لبنان بشماله وجنوبه….فيروز هي اللبنانيون واللبنانيات ، كل اللبنانيين واللبنانيات بمختلف مذاهبهم ومعتقداتهم ودياناتهم …

فيروز هي الانسان …هي الصدق والوفاء …هي الشموخ والكبرياء …

فيروز هي الفن …هي الابداع …هي الجمال …هي الجبل بعلوه وسموه…

فيروز هي الصوت …الصوت الملائكي …هي الأسطورة…

فيروز هي الحب …هي التسامح …هي القدس…

هي المرأة التي ننحني لها تقديرا واحتراما…هي المرأة التي نحلم بها وطنا للجميع …أما للجميع …محبوبة الجميع…

فيروز هي الحب …هي » الغضب الساطع » …هي الأمل …هي الضمير …

فيروز هي الطهارة …هي العفة …هي التاريخ …هي الماضي والحاضر والمستقبل …

فيروز مارست الفن بأخلاق …بل هي مدرسة للأخلاق…

فيروز غنت فأطربت…غنت فأبدعت …غنت فتألقت …

فيروز غنت صوتا لا جسدا …غنت قلبا ووجدانا …غنت لحن الكرامة والوجود…غنت لحن الحرية والاستقلال…

فيروز فضحت فساد السياسيين وتهافت المتدينين بتجلياتهم المختلفة …فضحتهم في ديرهم ومعابدهم ومساجدهم ….

قلب فيروز يسع جميع الديانات …

فيروز هي الحل …فيروز هي النظافة في عالم متسخ …

فيروز هي قبلة السياسيين …ويزورها الرؤساء ليستمدوا منها بعض المصداقية والمشروعية…

عندما تظهر فيروز تختفي المتاجرات بالدين والفن …

عندما تظهر فيروز يتقزم السياسيون….

فيروز هي الحب …هي الوطن …هي لبنان…

أحببناك …نحبك …سنحبك …لأننا نحب الوطن …نحب الانسان …نحب الجمال …

نحب فيروز …

نحب لبنان…

اطمئني يافنانتنا …أيتها العظيمة …بك نتباهى …بك نعتز ..بك نشهد العالم أنه فينا فيروز..